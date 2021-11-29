Лидер «Талибана» запросил доступ к афганским фондам на сумму $10 млрд

Мохаммад Хасан Ахунд

CentralAsia (CA) - Исполняющий обязанности премьер-министра Афганистана Мохаммад Хасан Ахунд попросил о международной помощи и доступе к средствам в размере 10 млрд долларов, поскольку страна борется с угрозой массового голода, передает Deutsche Welle.

Представитель «Талибана» призвал международные благотворительные организации «не отказываться от помощи». Выступая в своем первом телевизионном обращении с момента прихода к власти в стране, он пообещал, что правительство «не будет вмешиваться» во внутренние дела других стран в преддверии встречи с Соединенными Штатами в Дохе.

«Мы стараемся как можно больше решить проблемы народа. Мы работаем сверхурочно во всех департаментах», - сказал Ахунд.

Он возложил вину за голод, безработицу и финансовый крах в Афганистане на поддерживаемое США правительство, которое он помог свергнуть.

«Народ, будь бдителен. Те, кто остался от предыдущего правительства и скрывается... вызывают беспокойство, вводят народ в заблуждение, заставляя его не доверять своему правительству», - сказал Ахунд.

Премьер-министр заявил, что его правительство решило проблему коррупции, которая поразила то, что он назвал «самой слабой системой в мире». По его словам, оно также работает над тем, как заплатить тысячам государственных служащих, которые не получали зарплату в течение нескольких месяцев.

«Мы просим все международные благотворительные организации не отказываться от помощи и помочь нашей измученной нации... чтобы проблемы народа могли быть решены», - сказал Хасан в своей речи.

Он также призвал США разблокировать около 10 млрд долларов афганских фондов, замороженных после того, как талибы победили предыдущую администрацию в середине августа.

В агентстве ООН по оказанию помощи заявили, что около половины страны сталкивается с голодом, который является одним из сильнейших за последние десятилетия, а экономический коллапс заставил многих афганцев отчаянно нуждаться в продовольствии. Жители продают свои имущества и даже своих детей.

Ахунд назвал голод «испытанием от Бога после того, как люди восстали против него».

США и другие страны отказываются признавать талибов в качестве законного правительства Афганистана, прекращая помощь, которая составляла около 75% экономики. Всемирный банк и Международный валютный фонд также прекратили выдачу международных займов.

Западные страны пообещали продолжать экономическую блокаду новых правителей Афганистана до тех пор, пока «Талибан» не создаст инклюзивное правительство и не признает права женщин.

Ахунд утверждает, что в его недавно созданный Исламский Эмират входят члены со всей страны, и исключение женщин из работы и девочек из школы «спасло женское достоинство».