Монголия и корейский конфликт

CentralAsia (MNG) - Посредническая роль Монголии на Корейском полуострове подчеркнула важность мягкой силы малых государств в глобальной дипломатии.

Понятие «мягкой силы» Джозефа Най открывает неиспользованный потенциал для понимания мощи так называемых малых государств, которые могут внести значительный вклад в мирное посредничество на глобальной политической арене, мобилизуя свою мягкую дипломатическую силу. В этом ключе дипломатические посреднические усилия Монголии на Корейском полуострове, подкрепленные ее многосторонней миротворческой внешней политикой и ее теплыми отношениями со всеми вовлеченными сторонами, могут расширить ее внешнеполитический охват в региональных делах.

«Мягкая сила»: согревает замороженный конфликт

Ядерные амбиции Северной Кореи в последние годы пошатнули шаткую стабильность, установленную перемирием 1953 года между двумя Кореями. Растущая напряженность на полуострове вызывает борьбу за власть между крупными державами, такими как США, Китай, Япония и Россия, историческими противниками, имеющими прямые стратегические интересы в возобновлении корейского конфликта. Регион остается в ловушке упорной логики realpolitik.

С начала 1990-х годов крупные державы участвовали в инициативах по посредничеству «жесткой силы», используя в основном метод кнута и пряника, включающий такие элементы, как финансовая помощь, гуманитарная помощь и экономические санкции. Однако эти усилия пока не привели к разрешению корейского конфликта. Это говорит о том, что подходы жесткой силы могут быть не лучшим внешнеполитическим решением замороженных конфликтов, и они оказались особенно неэффективными в изменении «сердец и умы» политиков в конфликтующих государствах.

Многие наблюдатели были удивлены, когда Монголия незаметно возобновила сокращающееся многостороннее взаимодействие с Северной Кореей после постепенного срыва шестисторонних переговоров, которые периодически проводились начиная с 2003 года. Примечательно, что посредническая роль Монголии подчеркнула важность «мягкой силы» малых государств в глобальной дипломатии.

В 2014 году тогдашний президент Монголии Элбэгдорж Цахиа создал новую площадку для диалога в Улан-Баторе, чтобы способствовать прорыву в корейском вопросе. Тип конференции был вторым, с приглашением дипломатов из шестисторонних государств, а также ученых.

Конференция была направлена на повышение доверия и уверенности между различными сторонами при одновременном снижении напряженности и враждебности на Корейском полуострове. Широко известный Улан-Баторский диалог по вопросам безопасности в Северо-Восточной Азии (UBD) помог высокопоставленным чиновникам в развитии взаимопонимания и восстановлении рабочих отношений. Социальные взаимодействия на мероприятиях и обедах, предпринятые в рамках инициативы UBD, помогли смягчить жесткие позиции по чувствительным вопросам безопасности. Диалог также включал вопросы, не связанные с безопасностью, такие как экономика, энергетика, инфраструктура, гуманитарные вопросы и вовлечение молодежи в инициативы по миростроительству.

Количество участников, посещающих UBD, со временем росло, как и его влияние. UBD теперь прочно зарекомендовал себя как стабильный многосторонний механизм диалога по вопросам безопасности, в котором Северная Корея постоянно участвует.

Активы мягкой силы Монголии

Монголия — небольшое государство с годовым ВВП всего 13,84 миллиарда долларов, но с быстрорастущей экономикой. В 1990 году она претерпела заметную политическую трансформацию — от коммунизма к проведению демократических выборов, без возврата к авторитаризму или политической реакции, в отличие от других развивающихся китайско-центричных азиатских стран. Успешный социально-политический переход Монголии не был чем-то новым. Корни «мягкой силы» в Монголии восходят к Великой Яссе (закон Монгольской империи) и космополитической монгольской идентичности, которая сформировалась в степях Центральной Азии (около 1280–1360 гг.), когда кочевые монголы обеспечили гегемонию «Pax Mongolica» над большей частью Евразии.

Сегодня Монголия — это развитая демократия с прочно укоренившейся рыночной экономикой, которая имеет репутацию страны, проводящей дипломатическое посредничество и миротворческие операции. Роль Монголии в качестве регионального миротворца может отражать ее стремление к обновлению глобального престижа.

В последние десятилетия искусство использования мягкой силы было закреплено во внешней политике Монголии и в ее теплых дипломатических отношениях. Проводя пацифистскую внешнюю политику, Монголия стремилась к «открытой, независимой, многосторонней» внешней политике и проводит политику «третьего соседа» в глобальных отношениях, делая упор на развитии дипломатических отношений как с Западом, так и с Востоком на прагматических основаниях.

Согласно этой концепции, Монголия поддерживает позитивные отношения с кластером развитых демократий и глобальных институтов, включая США, Великобританию, Канаду, Германию, Японию, Южную Корею, ООН, Всемирную торговую организацию и АСЕАН, при этом сохраняя свои стратегические отношения с двумя своими великими соседями, Китаем и Россией. Кроме того, Монголия объявила свою территорию зоной, свободной от ядерного оружия, и стремилась официально закрепить свой статус государства, свободного от ядерного оружия. Эти усилия помогли укрепить репутацию Монголии как честного и надежного посредника, приверженного региональному ядерному нераспространению.

Расширение роли Монголии в качестве посредника, возможно, было бы недостижимо без сердечной дипломатической репутации; ее дружественные отношения с обеими Кореями позволили ее усилиям по посредничеству в качестве третьей стороны принести свои плоды.

Благодаря редкому подвигу Монголия завоевала доверие Северной Кореи. Исторические связи двух стран, восходящие к 1948 году и основанные на их общей коммунистической идеологии, остались прочными, несмотря на переход Монголии к демократическому правительству и либерализованной экономике. Монголия может служить для Северной Кореи окном во внешний мир, предоставляя возможность экономического развития на основе ее опыта.

С момента установления дипломатических отношений с Сеулом в 1990 году Монголия также поддерживает тесные отношения с Южной Кореей.

Сегодня, в рамках политики третьего соседа Улан-Батора, отношения с Сеулом превратились в всеобъемлющее партнерство в нескольких областях, включая политику, экономику и культуру. В политическом плане обе страны стремились к более активному дипломатическому взаимодействию, проводя ежегодную встречу на уровне министров для обмена взглядами на внешнюю политику, включая обсуждения, касающиеся поддержки Улан-Батором мирного процесса на Корейском полуострове.

С экономической точки зрения Южная Корея была четвертым по величине торговым партнером Монголии в 2019 году с общим объемом двусторонней торговли 266 миллионов долларов. В культурном отношении Монголия остается одним из самых популярных туристических направлений для корейцев, в то время как Южная Корея является предпочтительным местом иммиграции для монголов. В нем проживает самая большая часть монгольской диаспоры за рубежом, которая в 2019 году составила около 48 185 человек, в том числе 7 381 студент.

Дипломатические достижения Монголии продемонстрировали, как небольшие государства могут использовать мягкую силу для усиления своего внешнеполитического влияния.

Страна стала ключевым игроком в Северо-Восточной Азии за последнее десятилетие, используя мягкую силу посредством своей многосторонней миролюбивой внешней политики и дружеских дипломатических отношений с ключевыми региональными игроками и державами за их пределами.

Мягкие дипломатические посреднические усилия Монголии через UBD разморозили замороженный конфликт, особенно с Северной Кореей, открыв путь к миру. Монголия незаметно работала над возрождением затухающего диалога по вопросам безопасности на Корейском полуострове, укрепляя региональное сотрудничество между сторонами и повышая свой авторитет как внешнеполитического игрока в этом процессе.

автор: Доктор Шинае Хонг — старший научный сотрудник Института социальных наук Университета Сунгюнкван в Сеуле, Корея, а также бывший профессор и основатель кафедры международных отношений Монгольского международного университета в Улан-Баторе, Монголия. Ее исследовательские интересы включают безопасность Корейского полуострова, международную политику и безопасность человека.

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

Коронавирус в Монголии

Карта распространения