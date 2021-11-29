Главный инфекционист США назвал способ защититься от омикрон-штамма COVID-19

CentralAsia (CA) - Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи назвал способ защититься от омикрон-штамма COVID-19. Об этом он заявил в эфире NBC.

По его словам, абсолютно необходимо, чтобы невакцинированные люди привились, а вакцинированные получили бустерную дозу вакцины. Он подчеркнул, что когда человек получает дополнительную дозу вакцины, то его уровень защиты резко повышается.

«Если прошло полгода или более после того, как человек получили вторую дозу мРНК-вакцин, то лучше сделать бустерную прививку. Если прошло два месяца или более с момента введения однокомпонентной вакцины, то нужно также получить бустреную дозу вакцины», - сказал эксперт.

Ранее Фаучи заявил, что омикрон-штамм рано или поздно распространится повсеместно, в том числе в США. «Мы пока его не обнаружили, но когда у вас вирус с таким уровнем передачи, и есть случаи, связанные с поездками, которые уже обнаружены в других местах. Когда мы сталкиваемся с таким вирусом, практически без вариантов, что распространение будет повсеместным», — оценил Фаучи шансы распространения вируса.

Британские ученые 24 ноября сообщили о появлении нового варианта COVID-19. Врачи обнаружили его в странах южной части Африки. Вирусолог из Имперского колледжа Том Пикок рассказал о 32 мутациях, обнаруженных в новом штамме, которые повышают его устойчивость к вакцинам и заразность. Ученые однако указали, что большое количество мутаций грозит штамму нестабильностью, что может затруднить его распространение.

Заболевших новым штаммом, которому дали название «омикрон», уже нашли в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, а также, предположительно, в Нидерландах и Австрии.