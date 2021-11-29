Генеральный консул Узбекистана посетил село в Екатеринбурге, где живут потомки бухарцев

CentralAsia (UZ) - Ембаевский музей в Екатеринбурге посетил генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов с семьей, передает rayon72.

Села Ембаево было основано выходцами из Средней Азии. Генеральный консул осмотрел архитектурный ансамбль Большой мечети, познакомился с миром прошлого бухарских татар, с подлинными предметами быта и культовой утварью, узнал о знаменитых ембаевских купцах Нигматулле Сейдукове, Кабире Муртазине, Мухамете Мирсалимове.

- Приезд Генерального консула Узбекистана в Тюменскую область носил неофициальный характер, – рассказала заведующая Ембаевским сельским музеем Нэля Файзуллина. – Узнав, что в Ембаево проживают потомки бухарцев, Абдусалом Хатамов был удивлен и решил увидеть наше село. Консул очень благодарен за то, что мы бережно храним память о прошлом, и за то, чтобы связи между Тюменью и Бухарой возобновились и развивались.

По словам Нэли Файзуллиной, это второй визит представителей Узбекистана в Ембаево в 2021 году. Летом музей и мечеть посетили молодые узбекские исследователи. Здесь работала съемочная группа узбекского канала "Узбекистан 24". А в советское время гостем Ембаево был узбекский историк, профессор Хамит Зияев, который по итогам поездки написал книгу "Узбеки в Сибири".

Бухарцы – общее название узбеков, таджиков, сартов, переселившихся в Западную Сибирь из Средней Азии в 16-18 веках. Переселение началось при хане Кучуме, по просьбе которого бухарский хан Абдулла трижды присылал в Сибирское ханство миссионеров ислама из Бухары. Торговые связи между Сибирью и Средней Азией продолжились после падения Кучумова ханства. В 1596 году царь Борис Годунов издал указ о привлечении в Сибирь бухарцев для торговли с южными и восточными соседями. Бухарцы освобождались от пошлин, воинской службы, имели другие льготы.

Абдусалом Хатамов и Нэля Файзуллина обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, консул подарил музею карту Узбекистана на ткани.