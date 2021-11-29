Талибы намерены создать ВВС, не нуждающиеся в поддержке Узбекистана и Таджикистана

Мулла Мохаммад Якуб

CentralAsia (CA) - Движение «Талибан», захватившее власть в Афганистане, намерено создать военно-воздушные силы (ВВС), которым не понадобится поддержка иностранных государств, в частности, Узбекистана и Таджикистана. Соответствующее заявление сделал министр обороны в правительстве талибов мулла Мохаммад Якуб, сообщает телеканал TOLOnews.

«Мы создадим военно-воздушные силы, которые не будут нуждаться в поддержке США, Индии, Пакистана, Узбекистана и Таджикистана», — заявил мулла Мохаммад Якуб, сын покойного основателя и первого вождя «Талибана» муллы Омара.

Ранее талибы заявляли, что намерены создать армию численностью 100 000 человек.

Отмечается, что в середине августа в Узбекистан и Таджикистан на боевых самолетах и вертолетах бежали сотни афганских военнослужащих, в том числе летчики, проходившие обучение под руководством инструкторов армии США.

В конце октября в отчете Генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR) указывалось, что в Узбекистане и Таджикистане оказалась четверть военных самолетов ВВС свергнутого талибами правительства. До захвата власти талибами афганская военная авиация насчитывала порядка 160 самолетов. Судьба угнанной техники до сих пор неизвестна. Узбекистанские и таджикистанские власти никак не комментировали ситуацию с ней.

Все афганские военнослужащие, бежавшие на авиатехнике в Узбекистан и Таджикистан, были в итоге вывезены при посредничестве США в другие страны. Отмечается, что правительство талибов призывало их вернуться в Афганистан, чтобы служить в новой афганской армии, создаваемой радикальным движением.

Сообщается, что в первый период правления талибов в Афганистане с 1996 по 2001 годы у них имелись собственные ВВС. Благодаря наличию собственных боевых самолетов им удалось, например, в августе 1995 года посадить на своей территории транспортный самолет Ил-76 российской компании «Аэростан», перевозивший оружие для антиталибских сил сопротивления. Истребитель МиГ-21 талибов вынудил российский транспортный самолет совершить посадку в подконтрольном радикальному движению городе Кандагар. После 378 дней плена экипажу удалось захватить свой Ил-76 и вылететь за пределы Афганистана.

ВВС талибов регулярно наносили в конце 1990-х удары по своим врагам из «Северного альянса». Авиация радикалов насчитывала несколько десятков боевых самолетов и вертолетов. После вторжения в Афганистан США осенью 2001 года авиация «Талибана» была уничтожена на земле в результате бомбардировок либо захвачена наступающими отрядами «Северного альянса».