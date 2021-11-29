В Ташкенте произошел пожар в общежитии. 18 человек госпитализированы

CentralAsia (UZ) - В понедельник, 29 ноября, в 05:05 часов утра в общежитии, расположенном в Сергелийском районе Ташкента, произошло возгорание газовоздушной смеси и возник пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Узбекистана.

По данным министерства, на месте происшествия находились 43 рабочих. В результате пожара 18 из них с ожогами различной степени тяжести были госпитализированы в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи.

Отмечается, что погибших в результате инцидента нет.

На место происшествия прибыли 4 пожарно-спасательных экипажа, огонь был локализован в 05:29 и полностью потушен в 05:43.

Для выяснения обстоятельств происшествия была создана оперативно-следственная группа.

По предварительным данным, вспышка воздушно-газовой смеси была вызвана скоплением газа в помещении из-за неисправности газопровода.