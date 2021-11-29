В ВОЗ предупредили, что переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом «омикрон»

CentralAsia (CA) - Предварительные данные указывают на повышенный риск повторного заражения уже переболевших COVID при контакте с новым штаммом «омикрон». Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В то же время в организации подчеркнули, что пока нет достаточных данных, подтверждающих информацию, что «омикрон» опаснее «дельты». «Пока не ясно, является ли «омикрон» более трансмиссивным, например легче передается от человека человеку, по сравнению с другими вариантами, включая «дельту», — говорится в сообщении.

В ВОЗ отмечают, что число граждан с положительным результатом теста на коронавирус в ЮАР, где зафиксировали вспышку нового штамма, увеличилось, однако эпидемиологические исследования продолжаются, чтобы понять, связано ли это с «омикроном» или же с влиянием других факторов.

Как заявляют специалисты ВОЗ, пока также остается неясным, приводит ли омикрон-штамм к более тяжелому течению болезни по сравнению с другими мутациями инфекции, включая «дельту». «По предварительным данным, в Южной Африке наблюдается рост числа госпитализаций, но это может быть связано с увеличением общего числа инфицированных, а не с заражением именно штаммом «омикрон», — считают в организации.

Кроме того, как подчеркивают в ВОЗ, пока нет информации, что симптомы при заражении «омикроном» отличаются от характерных для других штаммов. «Для того чтобы понять степень тяжести варианта «омикрон», потребуется от нескольких дней до нескольких недель», — говорится в заявлении.

Сейчас ВОЗ выясняет потенциальное влияние нового штамма на вакцины. При этом в организации напоминают, что последние играют решающую роль в снижении смертности и степени переносимой болезни.

24 ноября британские ученые сообщили о новом штамме коронавируса, который потенциально может быть опаснее «дельты», так как имеет больше мутаций. По предположениям, он появился в Ботсване. Случаи заражения были также зафиксированы в Южно-Африканской Республике и Гонконге (обнаружили у туриста, который вернулся из ЮАР). Позднее министр здравоохранения ЮАР Джо Фаала официально подтвердил обнаружение нового варианта коронавируса. Затем случаи инфицирования «омикроном» выявили в Бельгии, Израиле, Австралии, Германии, Великобритании, Нидерландах и других странах; преимущественно они были завозными.