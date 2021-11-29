экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии от COVID-19 привито бустерной дозой 20% населения

CentralAsia (MNG) -  В стране активно идет процесс вакцинации населения от COVID-19.

В Монголии к 29 ноября первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) получили уже 69.5 процента, а оба компонента – 66.1 процента населения. Монголия сохраняет лидерство в регионе Азии по темпам вакцинации.

В частности первую дозу вакцины получили 2 259 870 человек (69.5 %), вторую – 2 149 886 (66,1%). И 640 074 человек (20,0%) бустерной дозой вакцины от COVID-19.

В стране считают, что вакцинация от COVID-19 – это шаг к победе над болезнью и возвращению некоторого подобия нормальности.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Омикрон-штамм уже появился в России и опасаются монголы
  • Алишер Усманов переизбран президентом Международной Федерации фехтования  
  • Центробанк Туркменистана выпустил монеты в честь Саммита ОЭС


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com