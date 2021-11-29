В Монголии от COVID-19 привито бустерной дозой 20% населения

CentralAsia (MNG) - В стране активно идет процесс вакцинации населения от COVID-19.

В Монголии к 29 ноября первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) получили уже 69.5 процента, а оба компонента – 66.1 процента населения. Монголия сохраняет лидерство в регионе Азии по темпам вакцинации.

В частности первую дозу вакцины получили 2 259 870 человек (69.5 %), вторую – 2 149 886 (66,1%). И 640 074 человек (20,0%) бустерной дозой вакцины от COVID-19.

В стране считают, что вакцинация от COVID-19 – это шаг к победе над болезнью и возвращению некоторого подобия нормальности.

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