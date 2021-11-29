Польша выделит 170 тысяч евро Узбекистану для модернизации пограничной службы

CentralAsia (UZ) - Посольством Узбекистана в Варшаве совместно с Европейским Агентством пограничной и береговой охраны (FRONTEX) и Главной комендатурой Пограничной службы Польши 22-26 ноября организован визит узбекской делегации в составе представителей профильных министерств и ведомств в сфере миграции для участия в обучающих семинарах.

В рамках визита для более детального изучения делегация была ознакомлена с методами набора и подготовки офицеров пограничной службы, применением информационных систем для эффективного управления миграционными потоками, сообщает ИА «Дунё».

Узбекские специалисты изучили опыт Польши по управлению проектной группой (программистов) в Пограничной службе, созданию программного обеспечения собственными силами, содержанию систем аппликации, использованию биометрии в процессе пограничного контроля и другому.

Кроме того, польской стороной было уделено особое внимание изучению телеинформационных систем в процессе визовых консультаций, идентификации и возвращения мигрантов, а также значимость роли телеинформационных систем в идентификации миграционных угроз с целью противодействия нелегальной миграции.

Изучен опыт Польши по использованию зарубежных фондов в процессе модернизации технической инфраструктуры Пограничной службы.

Польской стороной отмечено, что проведение обучающих семинаров продолжится и в 2022 году, на что будет направлено около 170 тысяч евро в качестве технического содействия Узбекистану со стороны Польши.