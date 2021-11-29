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В Узбекистане за сутки выявлены 234 новых больных COVID-19
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане 28 ноября общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 193 065. В течение прошедших суток зафиксированы 234 новых случая, сообщает Минздрав РУз.

Официально подтверждена кончина 2 больных от COVID-19 (всего 1 399 летальных исходов).

По данным Минздрава, за день выздоровели 216 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 189 664).

На лечении находятся 2 002 больных коронавирусом.

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