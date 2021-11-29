В Казахстане за сутки выявили 795 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 795 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан — 112;
- Карагандинская область — 106;
- Северо-Казахстанская область — 103;
- Костанайская область — 99;
- Павлодарская область — 92;
- Акмолинская область — 75;
- город Алматы — 65;
- Восточно-Казахстанская область — 41;
- Алматинская область — 34;
- Актюбинская область — 14;
- Атырауская область — 13;
- Жамбылская область — 11;
- Западно-Казахстанская область — 11;
- город Шымкент — 7;
- Туркестанская область — 5;
- Кызылординская область — 5;
- Мангистауская область — 2.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 970 тыс. 887 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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