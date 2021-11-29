В Казахстане за сутки выявили 795 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 795 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан — 112;

- Карагандинская область — 106;

- Северо-Казахстанская область — 103;

- Костанайская область — 99;

- Павлодарская область — 92;

- Акмолинская область — 75;

- город Алматы — 65;

- Восточно-Казахстанская область — 41;

- Алматинская область — 34;

- Актюбинская область — 14;

- Атырауская область — 13;

- Жамбылская область — 11;

- Западно-Казахстанская область — 11;

- город Шымкент — 7;

- Туркестанская область — 5;

- Кызылординская область — 5;

- Мангистауская область — 2.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 970 тыс. 887 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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