В Узбекистане температура воздуха поднимется до +22 градусов

CentralAsia (UZ) - Начало зимы в Узбекистане начнётся с аномально теплой погоды. 1-2 декабря ожидается вынос теплых воздушных масс из районов зарубежного юга, ночью температура повысится до +6...+9 градусов тепла, днем — до +17...+22 градусов, что на 8-11 градусов выше нормы для начала декабря.

Как сообщает Узгидромет, 29 и 30 ноября по территории Узбекистана ожидаются солнечные и ясные дни, в послеобеденные часы воздух будет прогреваться до +12…+17 градусов тепла, в ночные часы температура воздуха составит +3...+6 градусов тепла.

3 декабря вторжение распространится на остальную территорию республики. В отдельных районах республики, кроме северных районов и Ферганской долины, не исключена вероятность выпадения небольшого дождя.

Температурный фон 3 декабря незначительно снизится, но будет всё ещё выше нормы. В дневные часы температура воздуха составит +13...+18 градусов тепла.