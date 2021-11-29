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Министр иностранных дел Узбекистана и спецдокладчик ООН обсудили ситуацию в Афганистане

CentralAsia (UZ) -  Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов 29 ноября провел встречу со специальным докладчиком ООН по вопросу поощрения и защиты прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом Фионнулой Ни Аолайн.

По информации МИД, стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Узбекистана с ООН и ее специализированными структурами в области прав человека.

Спецдокладчик ООН высоко оценила усилия страны по обеспечению прав и свобод граждан, оказанию действенной помощи лицам, оказавшимся в сложных ситуациях в других государствах, в том числе возвращению и репатриации людей, особенно женщин и детей, из зон боевых действий на Ближнем Востоке.

Состоялся обмен мнениями по ситуации в Афганистане. Высказано общее мнение об острой необходимости в оказании афганскому народу экстренной гуманитарной помощи.

Прибывшая с визитом в Узбекистан спецдокладчик ООН, как планируется, проведет в Ташкенте встречи в ряде министерств и ведомств, совершит поездки в регионы страны.

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