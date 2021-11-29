В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 13 человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане 13 человек умерли от коронавируса и пневмонии за сутки, передает оперативный штаб.

Сообщается, что за 27 ноября от коронавируса с подтвержденным ПЦР-анализом (КВИ+) скончались 11 человек, еще два пациента умерли от пневмонии с симптомами коронавируса при отрицательном ПЦР-тесте (КВИ-).

На 29 ноября лечение от КВИ продолжает получать 26 тыс. 991 человек (23 тыс. 396+ и 3 тыс. 595 КВИ-), из них в стационарах находятся 5 тыс. 809 пациентов, на амбулаторном уровне – 21 тыс. 182 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 396 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 119 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 75 пациентов.

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