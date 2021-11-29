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В Казахстане начались перебои с электричеством из-за криптомайнеров

CentralAsia (KZ) -  Из-за миграции криптомайнеров из Китая энергопотребление в Казахстане резко выросло и местные электростанции перестали справляться с нагрузками, пишет Engadget.

В сентябре правительство Китая запретило любые операции с криптовалютами внутри страны, вследствие чего многие криптомайнеры перевезли оборудование в соседний Казахстан, где закон относится к ним более лояльно.

По данным The Financial Times, из Китая в Казахстан переправили почти 88 тыс. установок для майнинга. Таким образом Казахстан оказался на втором месте в рейтинге стран по добыче криптовалют (на первом месте США).

В результате энергопотребление в Казахстане в 2021 году выросло на 7-8%, при этом обычные ежегодные показатели прироста составляют 1-2%. C начала октября в шести регионах страны были зарегистрированы масштабные отключения электричества. По мнению правительства, это связано с растущим числом незарегистрированных криптомайнеров, нелегально генерирующих криптовалюты дома и на предприятиях.

В июне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о налоге на майнинг, который начнет действовать с 2022 года — за каждый киловатт-час майнерам придется платить фиксированную сумму в размере 1 тенге (около $0,0023). Кроме того, Казахстан заключил контракт с российским холдингом «Интер РАО» о дополнительных поставках электроэнергии из России.

Казахстан — не единственная страна, столкнувшаяся с подобными проблемами. В мае в Иране на четыре месяца запретили майнинг из-за перебоев с электроэнергией.

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