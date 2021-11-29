Из Таджикистана в Афганистан направлены первые 7 грузовиков гуманитарной помощи

CentralAsia (TJ) - Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) начала поставку продовольствия в Афганистан из Таджикистана в поддержку чрезвычайных мер по оказанию гуманитарной помощи афганским семьям, столкнувшимся с голодом текущей зимой, передает «Азия Плюс».

Первая колонна из семи грузовиков отбыла со складов ВПП ООН в Душанбе, направляясь в афганскую провинцию Бадахшан на северо-востоке страны. Около 2500 тонн пшеничной муки будут доставлены в ближайшие дни и использованы ВПП ООН в Афганистане для спасательных операций.

«Коллеги ВПП ООН в Афганистане нуждаются в любой поддержке, которую мы можем оказать, чтобы заготовить продовольствие до того, как снег перекроет дороги, особенно в отдаленных районах, таких как Бадахшан», - сказал представитель и страновой директор ВПП ООН в Таджикистане Адхам Мусаллам сегодня на церемонии отправки помощи.

В церемонии также присутствовали представители МИД и КЧС Таджикистана.

Адхам Мусаллам в их лице поблагодарил правительство Таджикистана за то, что оказали поддержку афганскому народу в этот критический момент.

«Использование коридора между странами помогает нам своевременно доставлять продовольствие в Афганистан через пограничные пункты», - добавил Адхам Мусаллам.

Он также поблагодарил правительство республики за поддержку Гуманитарной воздушной службы ООН (UNHAS), управляемой ВПП ООН.

«Регулярные рейсы теперь связывают Душанбе с Кабулом и другими пунктами назначения в Афганистане и открыты для всего гуманитарного сообщества», - сказал он.

Афганистан стремительно превращается в крупнейший в мире гуманитарный кризис. ВПП увеличивает объемы помощи, направленной на спасение жизни людей, и с начала этого года охватила продовольствием и питанием 14,8 млн человек.

Однако потребности огромны. Агентству необходимо $220 млн в месяц, для того чтобы в 2022 году охватить 23 млн человек, столкнувшихся с острой проблемой отсутствия продовольственной безопасности.

Всемирная продовольственная программа ООН является лауреатом Нобелевской премии мира 2020 года.

Мы являемся крупнейшей в мире гуманитарной организацией, спасающей жизни людей в чрезвычайных ситуациях и использующей продовольственную помощь для построения пути к миру, стабильности и процветанию для людей, восстанавливающихся после конфликтов, бедствий и последствий изменения климата.

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