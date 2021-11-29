В Дубае прошла международная премьера балетной постановки «Лязги – танец Души и Любви»

CentralAsia (UZ) - Узбекистан 27 ноября провел презентацию балета «Лязги – танец Души и Любви» в Дубайской опере. Известный немецкий хореограф представил вниманию любителей искусства лязги в исполнении Национальной балетной группы Узбекистана, сообщает ИА «Дунё».

Презентация состоялась на главной сцене Дубая – в современном Дубайском оперном комплексе в самом центре города. В зале собралось около 2 тысяч любителей искусства. Спектакль посетили спикер Федерального национального совета ОАЭ Его превосходительство Сакр Бин Губаш Саид Губаш, Генеральный директор медиаофиса правительства Дубая Её превосходительство Мона Ганем Аль Марри, министр общественного развития ОАЭ Её превосходительство Хесса Бинт Эсса Бухумаид.

В 2019 году Хорезмский танец «Лязги» включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНEСКО.

Воплощенные в лязги древние легенды вдохновили немецкого хореографа Раймондо Ребека на создание собственного балетного спектакля в исполнении Национальной балетной группы Узбекистана.