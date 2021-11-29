В октябре Узбекистан импортировал более 300 тысяч мобильных телефонов на $21 млн

- Узбекистан, общество
- 17:11, 29 ноября 2021
- Просмотров: 47
CentralAsia (UZ) - В октябре текущего года Узбекистан импортировал из-за рубежа 303 303 мобильных телефона стоимостью $20,9 млн.
В октябре количество импортированных мобильных телефонов увеличилось на 5 460 по сравнению с сентябрем, сообщает Госкомстат республики.
Всего в январе-октябре 2021 года Узбекистан импортировал из-за рубежа 2,2 млн. мобильных телефонов на сумму 154,2 млн. долларов США. Импорт телефонов увеличился на 1,5 млн штук по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Узбекистан импортировал мобильные телефоны из 14 стран:
Китай – 79,5 млн.
Вьетнам – 60 млн.
Индия – 7,2 млн.
Казахстан – 5,3 млн.
ОАЭ – 1,4 млн.
Германия – 647 тыс.
Россия – 175,8 тыс. долларов США.
В Узбекистане в 2020 году произведено 345 431 шт. телефонов для сотовой и других сетей беспроводной связи.
По состоянию на 1 января 2021 года в Узбекистане количество абонентов, подключенных к сети Интернет, составило около 20 млн.