В октябре Узбекистан импортировал более 300 тысяч мобильных телефонов на $21 млн

CentralAsia (UZ) - В октябре текущего года Узбекистан импортировал из-за рубежа 303 303 мобильных телефона стоимостью $20,9 млн.

В октябре количество импортированных мобильных телефонов увеличилось на 5 460 по сравнению с сентябрем, сообщает Госкомстат республики.

Всего в январе-октябре 2021 года Узбекистан импортировал из-за рубежа 2,2 млн. мобильных телефонов на сумму 154,2 млн. долларов США. Импорт телефонов увеличился на 1,5 млн штук по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Узбекистан импортировал мобильные телефоны из 14 стран:

Китай – 79,5 млн.

Вьетнам – 60 млн.

Индия – 7,2 млн.

Казахстан – 5,3 млн.

ОАЭ – 1,4 млн.

Германия – 647 тыс.

Россия – 175,8 тыс. долларов США.

В Узбекистане в 2020 году произведено 345 431 шт. телефонов для сотовой и других сетей беспроводной связи.

По состоянию на 1 января 2021 года в Узбекистане количество абонентов, подключенных к сети Интернет, составило около 20 млн.