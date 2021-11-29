10 пострадавших при пожаре в общежитии в Ташкенте помещены в реанимацию

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CentralAsia (UZ) - Минздрав Узбекистана взял под строгий контроль здоровье пострадавших в результате серьезного пожара в общежитии для рабочих в Сергелийском районе Ташкента.

Ранее сообщалось, что в утром в понедельник в общежитии, где проживали рабочие, взорвался газ и начался пожар. В результате 18 человек с ожогами разной степени тяжести были доставлены в ожоговый центр Республиканского научного центра экстренной помощи.

В настоящее время всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь в соответствии с установленными стандартами, проводится лечение, - отметили в Минздраве РУз.

По последним данным, все пострадавшие в результате пожара - мужчины, 10 из которых помещены в реанимацию.

По предварительным данным, пожар произошел из-за взрыва газовоздушной смеси, который был вызван скоплением газа в помещении из-за неисправности газовой трубы.