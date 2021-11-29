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Третьяковская галерея реализует совместные проекты в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  Третьяковская галерея и Фонд развития культуры и искусства будут реализовывать совместные проекты в Узбекистане. Соглашение об этом стороны подписали в пятницу в рамках ЭКСПО-2020 в Дубае, сообщили местные СМИ.

Соглашение предусматривает совместное изучение коллекций Государственного музея искусств имени И.В. Савицкого в Нукусе. Цель документа — установить партнерские отношения и развить долгосрочное эффективное сотрудничество с Третьяковской галереей.

Сотрудничество будет включать в себя образовательные проекты для специалистов музея, научное консультирование, стажировки и мастер-классы. Кроме того, будут проходить совместные выставки, мультимедийные проекты.

На территории музея будут проводиться научно-исследовательские и реставрационные проекты и технологические исследования, результаты которых представят на научно-практических конференциях и семинарах.

Совместно с галереей фонд будет использовать инновационные технологии для оцифровки и архивирования экспонатов музея, создавать мультимедийные материалы, в том числе с технологией дополненной реальности.

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