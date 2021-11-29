экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России за сутки от коронавируса скончались 1209 человек

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончался 1209 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 93 и Санкт-Петербурге — 66.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 273 тыс. 964 человека. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 9,6 млн, из них выздоровели — 8,2 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 млн 785 тыс. 055 пациентов.

print
  • Почему генеральный директор Rio Tinto встретился с премьер-министром Монголии?
  • Композитор Александр Градский умер на 73-м году жизни
  • В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 23 человека


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com