В России за сутки от коронавируса скончались 1209 человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончался 1209 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 93 и Санкт-Петербурге — 66.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 273 тыс. 964 человека. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 9,6 млн, из них выздоровели — 8,2 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 млн 785 тыс. 055 пациентов.