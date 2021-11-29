Узбекистан представил свои экспозиции на Expo 2020 в Дубае

CentralAsia (UZ) - В павильоне Узбекистана представлены города Самарканд, Бухара, Хива, расположенные на Великом шелковом пути, на «ЭКСПО 2020 Дубай».

Павильон Узбекистана на выставке «ЭКСПО 2020 Дубай» состоит из трех эллиптических структур, символизирующих исторические города Шелкового пути Самарканд, Бухару и Хиву.

Посол Узбекистана в ОАЭ Бахтиёр Ибрагимов за церемонии открытия павильона отметил, что за последние пять лет в стране произошли огромные преобразования, и в ближайшие пять-десять лет в стране имеются амбициозные планы по внесению дальнейших изменений.

Узбекистан участвовал в предыдущих выставках мира, но это первый раз, когда страна построила собственный павильон, сообщает издание The National News.

Павильон площадью 1739 квадратных метров разделен на три части, в одной из которых подробно рассказывается об истории страны, в другой - современнқй Узбекистан, а в третьей - ожидания на будущее.

Три эллиптических конструкции также символизируют исторические города Шелкового пути Самарканд, Бухару и Хиву.

«Мы сделали это таким образом, чтобы показать людям, каким был Узбекистан, каким он является сейчас и каким будет Узбекистан», - сказал посол Ибрагимов.

«Посредством этой стратегии мы хотели показать миру, что Узбекистан может предложить что-то уникальное - города на Шелковом пути: Самарканд, Бухара, Хива.

«Бог дал нам этот [Шелковый путь]; нет необходимости строить какую-либо инфраструктуру и не нужно причинять вред, загрязняя ее. Мы просто должны сохранить эту красоту, показать её миру и извлечь из этого пользу».

Туризм - новая отрасль для Узбекистана. Данные перед пандемией показывают, что в 2019 году Узбекистан посетило шесть миллионов туристов, один миллион из которых прибыл из стран, не входящих в Содружество Независимых Государств.

Узбекистан разрешает безвизовый въезд в 80 стран, в том числе гражданам и резидентам ОАЭ.

По словам Ибрагимова, страна представляет особый интерес для мусульман.

«Два святых места, которые стоит посетить в жизни любого мусульманина, - это святые города Мекка и Медина. Но третье место назначения - могила великого ученого Имама Аль Бухари», - сказал он.

«Он написал хадис, который представляет собой путеводитель, переводящий то, что написано в Коране, на обычный язык, понятный любому, кто его читает. Он родился, жил, работал и умер на территории современного Узбекистана. Его мечеть находится всего в 20 км от Самарканда», - отметил посол.

Павильон Expo знакомит с потенциалом, который Узбекистан может предложить с точки зрения торговли, экономики и привлечения потенциальных инвесторов или партнеров - текстиль, сельское хозяйство и туризм имеют «неиспользованный потенциал», сказал он.

«Когда я приехал в страну [ОАЭ] в качестве посла в феврале 2019 года, объем прямых иностранных инвестиций из ОАЭ в Узбекистан был почти нулевым - возможно, 50 000 долларов. Сегодня объем прямых иностранных инвестиций из ОАЭ в Узбекистан составляет 4,5 миллиарда долларов», - отметил Ибрагимов.

По большей части это проект Masdar, который строит четыре солнечные электростанции общей мощностью один гигаватт. Одна из них уже построена и сдана 27 августа текущего года.

Сельское хозяйство - еще одна важная отрасль, и в павильоне были представлены узбекская кухня и фрукты.

«Мы хотим познакомить посетителей с узбекской кухней. Мы почти уверены, что как только они её попробуют, они влюбятся, а затем найдут хороший повод поехать в Узбекистан », - сказал он.

Ранее сообщалось, что Узбекистан представил свою культурную программу Expo 2020 под руководством старшей дочери президента страны Саиды Мирзиёевой, заместителя председателя Совета Фонда развития искусства и культуры, с международной премьеры балета «Лязги – танец Души и Любви» в Дубайской опере.

Шоу включает новую интерпретацию хорезмского танца с демонстрацией исконных традиций узбекского народа.

В рамках выставки «Экспо» в среду, 29 ноября, в женском павильоне в Узбекистане состоится дискуссия на тему «Роль женщин в модернизации социальной жизни» .

Известный узбекский пианист Бехзод Абдураимов даст концерт на Юбилейной сцене 30 ноября, исполнив программу из популярных классических произведений Листа, Бетховена, Шопена, Мусоргского, Прокофьева и Чайковского.

8 декабря в рамках данной выставки пройдет Национальный день Узбекистана, что совпадает с днем ​​конституции страны. В этот день на площади Аль-Васл будет звучать гимн Узбекистана, и будет поднят флаг. Также будут представлены культурные программы. Ожидается также официальная делегация из Ташкента. Каждый из 14 регионов страны также привезет своих танцоров, музыку и костюмы.

Посол Ибрагимов сказал, что Узбекистан сохранит свой павильон после всемирной выставки.