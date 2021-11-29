Саида Мирзиеева выложила фото с семьёй на Expo 2020 Dubai

CentralAsia (UZ) - Старшая дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева выложила на своей странице в соцсетях фото с семьёй во время посещения международной выставки Expo 2020 Dubai в ОАЭ.

На фото Саида запечатлена вместе с супругом, ташкентским предпринимателем Ойбеком Турсуновым, дочерью и своим младшим братом - сыном Шавката Мирзиеева - Алишером.

Ранее сообщалось, что Фонд развития культуры и искусства Узбекистана, заместителем председателя Совета которого является Саида Мирзиеева, 27 ноября представил в Дубае на Expo 2020 балетную постановку «Лазги - танец Души и Любви» в исполнении балетной труппы Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои. Хореографом выступил немецкий специалист Раймондо Ребек.

Отцом Ойбека Турсунова является Батыр Турсунов— бывший работник КГБ СССР, после независимости Узбекистана стал одним из влиятельнейших силовиков страны, работал в руководстве МВД Узбекистана, Службы национальной безопасности Узбекистана, затем в Службе государственной безопасности Узбекистана, сейчас работает в руководстве Национальной гвардии Узбекистана.

Ойбек Турсунов впервые появился на публике на избирательном участке вместе с президентской семьёй в день президентских выборов 4 декабря 2016 года. Занимается бизнесом, известно, что у него есть собственная компания Promadik Invest, также ему принадлежит самый большой пакет акций коммерческого банка Kapitalbank.

Дружит с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым и спортсменом Хабибом Нурмагомедовым, тесно общается с королевской семьей Объединенных Арабских Эмиратов.