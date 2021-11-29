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Спецназ Нацгвардии и МВД Узбекистана и силы спецназначения полиции Южной Кореи проведут совместные учения

CentralAsia (UZ) -  Специалисты сил специального назначения Корейского национального агентства полиции 29 ноября прибывают в Узбекистан для участия в первых в истории двустороннего сотрудничества совместных учениях сил специального назначения правоохранительных органов Узбекистана и Южной Кореи, сообщает ИА «Дунё».

По итогам ряда проведенных в текущем году двусторонних встреч и переговоров между специалистами правоохранительных органов двух стран, в целях обмена опытом и отработки практических задач антитеррористической направленности сторонами подтверждена готовность к проведению в период с 29 ноября по 5 декабря на территории Узбекистана совместных учений по борьбе с терроризмом.

Сторонами были согласованы все организационные вопросы проведения совместного мероприятия, утвержден замысел учений, а также объем привлекаемых к нему сил и средств.

С узбекской стороны в мероприятии примут участие подразделения специального назначения Национальной гвардии и МВД Узбекистана.

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