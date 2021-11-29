В Ташкенте построят надземную линию метро стоимостью $354 млн

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане из госбюджета на строительство надземной линии метро выделят 208,3 млн долларов, сообщает Norma.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров об утверждении технико-экономического обоснования проекта «Строительство надземных линий метро в городе Ташкенте».

Общая стоимость проекта составляет $354,36 млн, в том числе:

средства государственного бюджета – $208,398 млн;

средства Фонда реконструкции и развития – $108, 390 млн;

кредит Эксимбанка Китайской народной республики – $500 млн;

государственная доля – $37, 076 млн.

Размер капитальных вложений на реализацию проекта составляет $317,288 млн, их направят на закупку машин и оборудования и строительно-монтажные работы.

Кредит Эксимбанка КНР предоставлен сроком на 20 лет, с пятилетним льготным периодом. Кредит Фонда реконструкции и развития – на 15 лет с четырехлетним льготным периодом.