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Узбекский фильм об операции по возвращению людей из Сирии получил гран-при на кинофестивале в России

CentralAsia (UZ) -  Фильм «Туткунлик» («Неволя») об операции по возвращению соотечественников из зоны боевых конфликтов в странах Ближнего Востока получил гран-при международного кинофестиваля «Волоколамский рубеж», сообщает пресс-служба агентства кинематографии Узбекистана.

Сюжет фильма «основан на реальных событиях одной из операций властей Узбекистана «Мехр» («Добро») по вывозу узбекистанцев из зоны боевых действий в Сирии и странах Ближнего Востока.

Международный кинофестиваль военно-патриотического фильма «Волоколамский рубеж» в этом году был посвящен 80-летию битвы под Москвой и 80-летию освобождения Волоколамска от немецко-фашистских захватчиков.

В конкурсной программе приняли участие картины из Сербии, Греции, Китая, Грузии, Украины, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана.

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