Монголы создали и использовали географическую карту со времен хунну

CentralAsia (MNG) - 29 ноября состоялась торжественная презентация трехтомной книги «Карта Монголии» — сборника редких архивных источников. Книга, включающая наследие древних карт Монголии, представляет собой уникальный труд исторических источников, включающий 183 карты.

«Это очень редкая и интересная книга. Старые карты Монголии 100-250 лет назад, другими словами, нойоны хошуудав (хошуу или хошун — тогдашная административно-территориальная единица) делали свои карты в маньчжурский период. Эти три тома содержат около 200 изображений географических и административных карт. Эти тома содержат 200 фотографий из архива Департамента землеустройства и геодезии. В будущем аналогичный проект реализуется по публикации серии подобных наследий в Государственной центральной библиотеке и Государственном архиве. Когда мы были молоды, говорили, что у монголов не было карт, только европейцы делали, монголы были отсталыми. Однако, начиная с периода хунну 2000 лет назад, монголы имели очень широкое представление о земле, рисовали и использовали собственные географические карты. Пример тому — эти карты сделанные последних двух-трехсот лет. И они издаются в трех томах», - говорит один из участников проекта Г.Бадамсамбуу.

«Эти источники были закрыты и редко изучались в старые социалистические времена. Подсчитано, что в мире существует более 1400 древних карт Монголии. Так, около 1100 из них находятся в трех монгольских архивах. Мировые архивы очень интересуются наследием рисованных карт ручную. С другой стороны, это очень важный источник культурного наследия».

«Для Департамента геодезии и картографии большая честь впервые открывает его для публики. Я хочу, чтобы монгольская общественность изучила эти источники. Также интересно отметить, что названия более 30 000 мест остались прежними, какими они были 200 лет назад», - сказал Г.Бадамсамбуу.

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