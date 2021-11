Монголия избрана заместителем председателя Бюро МПРК

CentralAsia (MNG) - На очередном заседании Межправительственного совета Международной программы развития коммуникации (МПРК) Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 25 ноября были избраны новый председатель, докладчик и заместители председателя Бюро МПРК.

На выборах Швеция была избрана председателем, Монголия, Нидерланды, Доминиканская Республика, Мадагаскар, Ливан и Россия — заместителями председателя, а Намибия - докладчиком.

Монголия была заместителем председателя Бюро МПРК в 2016–2018 годах, а Х. Наранжаргал, председатель Монгольского национального комитета МПРК, будет представлять Монголию в Бюро.

Международная программа развития коммуникации (МПРК) (International Programme for the Development of Communication) — программа, принятая в 1980 году на ХХI сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Единственная на момент принятия межправительственная программа в системе ООН направленная на укрепление развития средств массовой информации в развивающихся странах.

Основной целью программы ЮНЕСКО является способствовать развитию средств массовой информации финансируя различные проекты. Среди приоритетов, которые должны иметь проекты, особое место занимают содействие плюрализму средств массовой информации, а также свободе выражения мнений, специализация кадров в сфере средств массовой информации, развитие общинных средств массовой информации, а также применение современных технологий с целью обеспечения эффективности общественных средств массовой информации.

Международная программа развития коммуникации имеет Выборный Совет из 39 представителей государств-членов, из которых Совет избирает 8 членов Бюро и Секретариата.

