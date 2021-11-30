Монголия запрещает въезд гражданам некоторых зарубежных стран

CentralAsia (MNG) - В связи с распространением версии вируса SARS-CoV-2 «Омикрон» по всему миру иностранцам из следующих стран запрещен въезд в Монголию в соответствии с 29-м заседанием Государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК). К ним относятся Южная Африка, Ботсвана, Ангола, Эсватини, Лесото, Намибия, Замбия, Малави, Мозамбик и Зимбабве. Решение также применяется на иностранцев, которые побывали в этих странах за последние 14 дней.

Это решение не применяетс на граждан Монголии и иностранных граждан, постоянно проживающих в Монголии.

Монгольские граждане, прибывающие из вышеупомянутых стран, и иностранные граждане, постоянно проживающие в Монголии, должны соответствовать следующим требованиям.

иметь отрицательный результат ПЦР за последние 72 часа,

изилороваться на 10 дней в здании, подготовленном ГЧК,

давать ПЦР-тест дважды во время изоляции. (Примечание: дети в возрасте до 4 лет проходить тест не обязаны, однако их следует изолироваться)

Требования к гражданам Монголии и иностранным гражданам из других стран остаются в норме. Это включает:

ПЦР за последние 72 часа, отрицательные результаты, полный сертификат вакцины,

невакцинированным гражданам будет разрешено пересекать государственную границу, и они будут проходить тест ПЦР в течение последних 72 часов и отрицательный тест.

протестироваться, как только приедете в аэропорт.

(Примечание: дети до 4 лет не проходят тест)

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