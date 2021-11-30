Европейский союз сосредоточит внимание на молодых людях, чтобы добиться перемен в Монголии, - посол ЕС в Монголии

CentralAsia (MNG) - Журналист монгольского новостьного сайта GOGO.mn Б.Нямдарь пригласила Аксель Никез, посла и главу делегации Европейского Союза в Монголии, на серию интервью с послом.

В 2021 году 8 ноября она встретилась с президентом Монголии Хурэлсух Ухнаа и имела честь вручить ему верительные грамоты в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Европейского Союза в Монголии.

Г-жа Никайз является профессиональным должностным лицом Европейского Союза с 1998 года. Последние 24 года она работала на различных должностях в Брюсселе, а также в Кыргызстане, Украине и Индии. До приезда в Монголию она работала заместителем главы Представительства Европейского Союза во Вьетнаме. Она имеет степень магистра международного права и степень MBA в области политических наук и международных отношений в Université Libre de Bruxelles. Ее родной язык — французский, она свободно владеет английским и русским языками.

- Прежде всего, поздравляем с назначением послом Европейского Союза в Монголии.

-Спасибо. Я очень счастлива представлять Европейский Союз в Монголии. Для меня большая честь служить в стране с такой увлекательной историей и многообещающим будущим.

-Расскажите о своем первом впечатлении после приезда в Монголию?

- Меня впечатлили три вещи. Сначала люди: очень приветливые и заботливые. Я чувствую, что все меня радушно принимают и помогают. Во-вторых, пейзаж: не отрываю глаз от горизонта и вечно голубого неба. В-третьих, климат: он показывает, что вы все стойкие люди!

Пока что мне посчастливилось побывать в аймаках Сэлэнгэ и Дархан-Уул, чтобы начать проект «Устойчивое, эластичное управление экосистемой и сельским хозяйством - STREAM project». Вместе с нашими партнерами мы стремимся повысить способность монгольских общин внедрять инновационное и устойчивое долгосрочное управление ландшафтами для решения проблем продовольственной системы и климатических стрессов. Мы рады, что с помощью этого проекта мы можем синхронизировать нашу общую цель по борьбе с изменением климата и что мы соблюдаем недавнее обязательство правительства Монголии на COP26.

-Каковы ваши цели на ближайшие годы?

-Для Европейского Союза Монголия — самый ценный партнер. Для Монголии ЕС — третий сосед. Я с энтузиазмом отношусь к продолжению развития и углубления наших отношений.

Наша цель — сделать Монголию более устойчивой и диверсифицировать ее экономику, чтобы уменьшить зависимость от минеральных продуктов и стимулировать торговые обмены с ЕС. В то же время мы поощряем сокращение выбросов углерода путем инвестирования в возобновляемые источники энергии в соответствии с последними обязательствами Монголии на COP26. Я впечатлена уровнем приверженности Монголии.

Мы также надеемся открыть путь сотрудничества в области цифровой трансформации и связи. Мы продолжим поддерживать демократию и законность Монголии. Я также здесь, чтобы исследовать вашу прекрасную страну, встретиться с ее гражданами и узнать о ее увлекательной истории, культуре и традициях.

-Не могли бы вы представить вашу делегацию?

- Решение о постоянном представительстве в Монголии было принято в рамках саммита Азия-Европа, организованного в 2016 году в Улан-Баторе.

Делегация ЕС в Монголии отвечает за поддержание официальных отношений между Европейским Союзом и Монголией. Мы — довольно небольшая Делегация из 15 человек, поэтому нам необходимо без проблем работать вместе, независимо от нашей должности, подразделения и национальности.

- За последние три года объем финансирования ЕС в Монголии увеличился с 12 миллионов евро до 140 миллионов евро. На какую конкретную область и проект она была потрачена?

- Многолетняя индикативная программа увенчалась успехом, сумма гранта увеличилась с 12 до 140 миллионов евро. Я бы сказала, что это результат открытия постоянного представительства в Улан-Баторе в 2017 году, что выводит наше сотрудничество с Монголией на новый уровень. Можно сказать, что наше сотрудничество значительно расширилось не только в двустороннем, но и в региональном плане.

В программе было два основных сектора: улучшение управления доходами для инклюзивного и устойчивого роста и поддержка лучших возможностей трудоустройства.

В рамках этой программы мы работаем с правительством на национальном и местном уровнях над дальнейшим развитием благоприятной политической среды для улучшения функционирования рынка труда и повышения качества занятости.

С одной стороны, мы сосредоточили внимание на улучшении условий и возможностей для создания рабочих мест в частном секторе путем укрепления производственно-сбытовых цепочек: мясо, молочные продукты, волокна, кожа и овощи.

С другой стороны, мы работали над усилением и консолидацией работы заинтересованных сторон, ответственных за сектор технической подготовки и обучения (ТПОП), чтобы создать и инициировать эффективный, устойчивый и ориентированный на спрос сектор ТПОП.

Также ведется обширная работа по поддержке правительства в его усилиях по повышению прозрачности, участия и подотчетности в налоговых вопросах.

В мае 2020 года мы запустили первую в истории программу бюджетной поддержки в Монголии в виде гранта в размере 50,8 млн евро для поддержки правительства в реализации программы реформ в области управления государственными финансами и занятости.

Что касается прав человека, мы концентрируемся на эффективном выполнении подписанных и ратифицированных Монголией международных конвенций о правах человека и трудовых правах, окружающей среде и надлежащем управлении. Мы реализовали множество проектов с организациями гражданского общества. Например: о стимулировании развития сельских районов, смягчении насилия в отношении детей и гендерного насилия, о расширении прав и возможностей молодежи и гражданского общества, о поддержке уязвимых групп, о расширении сотрудничества между гражданским обществом и местными властями, о свободе прессы.

Что касается изменения климата и окружающей среды, мы направляем нашу поддержку на сокращение загрязнения воздуха, внедрение передовых методов управления отходами, на устойчивое текстильное производство, на устойчивое управление природными ресурсами и сельским хозяйством.

Благодаря нашей известной программе ERASMUS+ мы участвовали в проектах по наращиванию потенциала с университетами Европы и Монголии, а также в академическом обмене студентами и преподавателями. В Horizon Europe мы фокусируемся на инновациях и исследованиях в академических кругах.

- Давайте поговорим о новой Многолетней индикативной программе Европейского Союза для Монголии на 2021-2027 годы. Каковы основные моменты программы?

- У нас очень динамичная повестка дня на ближайшие несколько лет в Монголии, которая может оказать преобразующее влияние на экологически чистое устойчивое развитие, переход к зеленой энергии, а также на демократическое и экономическое развитие.

Гендер, молодежь, дети, люди с ограниченными возможностями останутся в центре наших мероприятий. Европейский Союз будет продолжать вносить свой вклад в наши общие выгоды и цели в соответствии с приоритетами Соглашения о партнерстве и сотрудничестве и Видения до 2050 года правительства Монголии. Мы также продолжим поддерживать Монголию в борьбе с пандемией COVID-19, которая, к сожалению, еще не закончена.

Еще одним ключевым элементом нашей следующей 7-летней программы является Инициатива Team Europe Initiative. Мы будем тесно сотрудничать со странами-членами ЕС, их агентствами по развитию, европейскими финансовыми институтами развития, Европейским инвестиционным банком, Европейским банком реконструкции и развития и европейским частным сектором. Эта инициатива будет сосредоточена на устойчивом управлении природными ресурсами и развитии цепочки добавленной стоимости.

Мы будем уделять больше внимания устойчивому управлению лесными ресурсами, лесовосстановлению и развитию Лесного партнерства вместе с Правительством Монголии.

- Европейский Союз оказал значительную помощь в преодолении пандемии. Что вы думаете о мерах и обстоятельствах, которые мы принимаем против COVID-19?

- Последние два года мы живем в чрезвычайных обстоятельствах. Кризис COVID-19 затронул все сферы общественной и частной жизни: здравоохранение и социально-экономическую жизнь.

С самого начала вспышки коронавируса Европейский союз очень активно поддерживал глобальные усилия по борьбе с распространением. От увеличения финансовой поддержки странам-партнерам до выделения средств на доставку предметов первой необходимости и инвестирования в исследования. В целом, как команда Европы, мы инвестировали более 38,5 миллиардов евро в борьбу с COVID-19 на глобальном уровне. Мы являемся одним из основных участников системы COVAX, которая помогла обеспечить миллиарды вакцин для наших стран-партнеров, включая Монголию.

Конечно, этот кризис затронул также Европейский Союз и его государства-члены. Мы на собственном опыте испытали кризис вспышки в секторах общественного здравоохранения, в обществе, на предприятиях. Мы понимаем трудности и ответственность, связанные с управлением таким кризисом.

Вот почему я хотела бы отметить постоянные усилия Правительства, Министерства здравоохранения и других органов власти. Эти усилия сыграли важную роль в смягчении кризиса COVID-19 в Монголии.

Европейский Союз полон решимости и впредь поддерживать монгольский народ. Мы мобилизовали около 37,5 миллионов евро в виде грантов для Монголии. Вместе мы сможем улучшить ситуацию.

-Вы десятый посол, особенно второй посол-женщина, с которым я беру интервью. Я хотела бы узнать ваше мнение о влиянии и преимуществах женщин в развитии любой страны.

- Более активное участие в вопросах гендерного равенства является ключом к устойчивому глобальному восстановлению после кризиса COVID-19 и построению более справедливых, более инклюзивных и более процветающих обществ. Женщины и девочки находятся на переднем крае пандемии, и их необходимо поставить на место лидера восстановления. Как гендерно-чувствительный и отзывчивый Европейский союз, мы хотим более тесно сотрудничать с правительством и всеми нашими партнерами на местах в построении действительно равноправного мира.

Женщины являются ключевыми движущими силами развития страны. Они играют важную роль в достижении трансформационных экономических, экологических и социально-политических изменений, необходимых для устойчивого развития и инклюзивного роста. Но ограниченный доступ к финансам, здравоохранению и образованию, а также насилие являются одними из многих проблем, с которыми они сталкиваются. Расширение прав и возможностей женщин имеет важное значение не только для благосостояния отдельных лиц, семей и сообществ, но и для общей экономической производительности, поскольку женщины широко представлены в составе сельскохозяйственных рабочих во всем мире.

ЕС в Монголии сосредоточит внимание на ключевых областях взаимодействия. А именно в обеспечении свободы от всех форм гендерного насилия; продвижение сексуального и репродуктивного здоровья и прав; укрепление экономических и социальных прав и расширение прав и возможностей девочек и женщин; продвижение равного участия и лидерства; реализация повестки дня, касающейся женщин, мира и безопасности, решение проблем и использование возможностей, которые открывает переход к зеленой и цифровой трансформации.

Как упоминалось ранее, наша новая семилетняя программа и план осуществления на страновом уровне будут поддерживать действия по обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин и девочек.

-Спасибо за интервью.

Автор: Б.Нямдарь

Перевод с монгольского: Татар С.Майдар

Источник: Gogo.mn

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