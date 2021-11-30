Расцвет английского языка в Монголии

CentralAsia (MNG) - Интервью с доктором Сэндэром Довчиным, старшим научным сотрудником Педагогической школы Кертинского университета, Австралия.

Хэлтэй бол хөлтэй – если у тебя есть иностранный язык, значит у тебя есть ноги.

Крах коммунизма в 1990 году принес бесчисленные изменения в Монголию, но одним из самых значительных является рост популярности английского языка как иностранного, особенно в Улан-Баторе. Рост хип-хоп сцены в Монголии и успех англоязычных групп, таких как A-Sound, в 2000-х годах были первыми шагами страны к ее новым демократическим, глобальным ногам.

Доктор Сэндэр Довчин — старший научный сотрудник педагогической школы Университета Кертина в Перте, Австралия, специализируется на прикладной лингвистике: как люди изучают второй или иностранные языки и как они применяют их в повседневной жизни. Родом из Монголии, доктор Сэндэр жила и работала в Австралии и Японии, и в ее прошлых исследованиях было изучено, как монгольский язык и культура способствуют распространению английского языка.

«Монгольский язык является основным членом группы монгольских языков», - объясняет доктор Сэндэр. «Это языковая семья, на которой говорят в Восточной Европе, Центральной Азии и Северо-Восточной Азии, но в основном в Монголии и прилегающих регионах – калмыцких или бурятских.

У языка нет живых лингвистических родственников

«Раньше монгольский язык группировался вместе с японским, корейским или тюркским в качестве алтайской языковой группы, но в последнее время лингвисты утверждают, что это само по себе».

На протяжении большей части прошлого века русский язык был преобладающим иностранным языком в Монголии, чему способствовали политические связи с Советским Союзом и перемещение людей в Россию и из России. Однако теперь английский язык занял место русского в качестве доминирующего иностранного языка в Монголии, особенно в Улан-Баторе.

«Когда Монголия была советским сателлитом, английскому языку сопротивлялись, поскольку он считался «капиталистическим» языком, - говорит доктор Сэндэр. «В то время русский был самым популярным иностранным языком, а в монгольском теперь много слов и выражений, заимствованных из русского, хотя современные монголы часто этого не осознают».

«Но с 1990 года Монголия открылась миру и стала намного ближе к Западу, а это означает, что английский язык стал основным иностранным языком в Монголии. Он почти полностью заменил ценность русского языка».

«Все знают ценность английского языка – они видят, что с английским языком у вас будет доступ к капиталу, ресурсам, образованию и развлечениям».

В 2000-х годах правительство Монголии при бывшем президенте Цахиагийне Элбэгдорже попыталось ускорить распространение английского языка и даже выдвинуло идею сделать его вторым официальным языком Монголии. Идея заключалась в том, чтобы подражать Сингапуру, который считает малайский своим национальным языком, но на практике использует английский.

«Английский язык — это не просто способ общения; он открывает окна в мир», - говорит доктор Сэндэр. «Этого еще не произошло, но может быть — обучение английскому языку становится все более распространенным, и английский язык стал обязательным иностранным языком в начальных школах Монголии.

«А в неинституциональном контексте — в популярной музыке, цифровых медиа, Интернете — английский стал основным языком».

Идея легализации английского языка в качестве второго языка Монголии все еще актуальна. На встрече с послом США в феврале премьер-министр Оюун-Эрдэнэ упомянул «приверженность» Монголии этой концепции.

«Они по-прежнему обращаются к сингапурской модели», - говорит доктор Сэндэр. «Но это большое изменение. Для этого им нужно было бы прислушаться к мнению разработчиков языковой политики и преподавателей, им пришлось бы взглянуть на различные модели по всему миру».

Еще одно препятствие — это непреходящая сила монгольского языка, частично проистекающая из языковой однородности самой Монголии. Хотя существуют восточные, центральные и западные диалекты монгольского языка, диалект халха является доминирующим — ситуация значительно отличается от ситуации в Сингапуре, где есть четыре официальных языка (английский, малайский, тамильский и китайский) и множество неофициальных языков.

«Сингапур другой — это мультикультурная страна. В то время как монголы говорят только на монгольском. Он гораздо более однороден. Так что это может быть сложно», - объясняет доктор Сэндэр.

«Правительству нужно много языковых экспертов и политиков, чтобы это произошло».

Есть еще вопрос об алфавитах. Монголия, конечно, в основном использует кириллический алфавит, но также переживает санкционированное правительством возрождение традиционной монгольской письменности, чему частично способствовало подавление Китаем письменности к югу от границы. Как английский язык вписался бы в эту картину?

«Держить их все отдельно», - говорит доктор Сэндэр. «В любом случае это уже происходит в Улан-Баторе. Традиционный шрифт и кириллица смешаны с английским, а в некоторых местах даже корейским и японским».

Кроме того, введение обязательного использования английского в качестве второго официального языка Монголии может изолировать сельское население страны, которое не имеет доступа к тому же языковому образованию, что и население Улан-Батора.

«В сельских районах Монголии, несмотря на то, что английский язык продвигается, не хватает учителей английского языка», - говорит доктор Сэндэр. «Это разительный контраст с городским контекстом».

Есть ли вероятность того, что рост английского языка может рассматриваться как культурная угроза монгольскому языку? Может ли Монголия последовать примеру Франции, чья французская Академия контролирует «чистоту» французского языка?

«Английский язык может восприниматься как «неприемлемый» в Монголии, если он смешан с монгольским», - отвечает доктор Сэндэр. «В данном случае чистота монгольского языка загрязняется и искажается. Поэтому многие пуристы утверждают, что для монголов важно изучать английский язык, но не смешивать его с монгольским. Держат их отдельно.

«Но монгольский также является гибким и адаптируемым языком. Он выжил тысячи лет. У нас есть теория языковой перетокализации: он может развиваться, и если язык передается от поколения к поколению, он все еще существует».

Таким образом, хотя роль английского языка в монгольском обществе возрастает, он также раскрывает реальную силу языка и традиций Монголии, воплощенную в пословице хэлтэй бол хөлтэй — фразе, которая могла возникнуть только из культуры, которая могла возникнуть только из культуры, которая одновременно смотрит вовне и самоуверенна.

«Язык — это окно к пониманию традиций, культуры и самобытности Монголии», - говорит Сэндэр. «Все это вместе определяет нацию».

«Транслингвизм популярен во всем мире, но, по словам доктора Сэндэра Довчина из Университета Кертина, у транслингвизма есть и темная сторона. Например, молодые люди подвергаются дискриминации, когда они не говорят «должным образом». Эта «темная сторона» будет в центре внимания ее нового исследования: политика несправедливости в транслингвизме».

автор: Юэн Левик

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: Mongolia Weekly

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