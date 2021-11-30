В Монголии за сутки выявили 393 случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) - За минувшие 24 часа в стране выявлено 393 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 382 715.

Из них 268 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и 125 случая были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 2 тыс. 193 пациентов находятся в легком, 2 тыс. 626 — в тяжелом, 707 — в критическом и 109 — в крайне критическом состоянии.

За сутки от коронавируса скончались 8 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 тыс. 930.

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