экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии за сутки выявили 393 случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) -  За минувшие 24 часа в стране выявлено 393 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 382 715.

Из них 268 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и 125 случая были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 2 тыс. 193 пациентов находятся в легком, 2 тыс. 626 — в тяжелом, 707 — в критическом и 109 — в крайне критическом состоянии.

За сутки от коронавируса скончались 8 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 тыс. 930.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • 10 пострадавших при пожаре в общежитии в Ташкенте помещены в реанимацию  
  • 13-летняя школьница из Самарканда забеременела от сожителя своей матери
  • В октябре Узбекистан импортировал более 300 тысяч мобильных телефонов на $21 млн


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com