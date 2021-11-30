Узбекистан примет участие в форуме «Республика Корея – Центральная Азия»

CentralAsia (UZ) - 30 ноября делегация Республики Узбекистан во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым примет участие в работе 14-го Форума сотрудничества «Республика Корея – Центральная Азия» в Душанбе.

Ожидается, что в ходе Форума главы делегаций обсудят вопросы дальнейшего плодотворного сотрудничества между странами Центральной Азии и Республикой Корея с учетом последствий пандемии, а также региональных и глобальных процессов.

Участники Форума также одобрят кандидатуру нового Директора Секретариата и примут рабочий План Секретариата Форума на 2022 год.

По итогам Форума будет принято Совместное заявление министров иностранных дел стран-участниц Форума.

В преддверии 14-го Форума сотрудничества с участием министров иностранных дел стран Центральной Азии и Кореи и представителей частного сектора, 29 ноября сего года в Душанбе прошел первый Бизнес-форум «Центральная Азия — Республика Корея», который стал площадкой для обсуждения дальнейшего торгового и инвестиционного сотрудничества деловых кругов по приоритетным направлениям.