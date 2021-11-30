Узбекистан примет участие в форуме «Республика Корея – Центральная Азия»

- Узбекистан, политика
- 9:21, 30 ноября 2021
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CentralAsia (UZ) - 30 ноября делегация Республики Узбекистан во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым примет участие в работе 14-го Форума сотрудничества «Республика Корея – Центральная Азия» в Душанбе.
Ожидается, что в ходе Форума главы делегаций обсудят вопросы дальнейшего плодотворного сотрудничества между странами Центральной Азии и Республикой Корея с учетом последствий пандемии, а также региональных и глобальных процессов.
Участники Форума также одобрят кандидатуру нового Директора Секретариата и примут рабочий План Секретариата Форума на 2022 год.
По итогам Форума будет принято Совместное заявление министров иностранных дел стран-участниц Форума.
В преддверии 14-го Форума сотрудничества с участием министров иностранных дел стран Центральной Азии и Кореи и представителей частного сектора, 29 ноября сего года в Душанбе прошел первый Бизнес-форум «Центральная Азия — Республика Корея», который стал площадкой для обсуждения дальнейшего торгового и инвестиционного сотрудничества деловых кругов по приоритетным направлениям.