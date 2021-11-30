Новый штамм коронавируса «Омикрон» может проникнуть в Узбекистан через третьи страны - Минздрав РУз

CentralAsia (UZ) - Новый штамм коронавируса «Омикрон» может проникнуть в Узбекистан, несмотря на отсутствие прямого сообщения со странами Южной Африки, заявил 29 ноября заместитель руководителя службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Узбекистана.

«Омикрон — один из мутаций SARS-CoV-2. У нас нет прямого авиасообщения со странами Африки, где распространяется новый штамм, однако есть вероятность того, что болезнь проникнет к нам через вторую и третью страны», — заявил Отабеков.

Чиновник подчеркнул, что со временем для борьбы с новым штаммом будет разработан новый протокол. Однако уже существуют диагностические и профилактические методы по лечению коронавирусной инфекции, которые будут эффективны в борьбе с новым штаммом.

Отабеков призвал граждан соблюдать эпидемиологические нормы и правила, чтобы не допустить распространения штамма «Oмикрон» на территории Узбекистана. Он порекомендовал не посещать страны, где есть угроза заражения новым штаммом коронавируса.

В борьбе с новым штаммом играет не последнюю роль коллективный иммунитет, заявил чиновник, поэтому надо увеличить скорость массовой вакцинации населения, считает он. Отабеков считает, что даже при заражении штаммом «Омикрон», его легче будет перенести вакцинированным от коронавируса людям.

«Вакцины эффективны против любых штаммов. Если человек заразится новым штаммом, то болезнь проходит без серьезных осложнений при вакцинации всеми дозами. В стране также есть возможность получить бустерную (дополнительную — прим. ИА Красная Весна) дозу вакцины», — заявил Отабеков.

Многие страны мира закрыли свои границы для стран Африки и приостановили авиасообщение. Сегодня Киргизия объявила о запрете на въезд не только иностранцам, но и гражданам Киргизии из стран Африки.