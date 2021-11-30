Четыре человека погибли из-за урагана в Турции. Видео

CentralAsia (CA) - В Стамбуле из-за сильнейшего урагана погибли 4 человека, еще 38 получили различные ранения, передает Нaberturk.

В Стамбуле бушует сильнейший ураган, ветер переворачивает машины, обрывает линии электропередачи и сносит крыши зданий.

В управлении береговой охраны Турции сообщили о приостановке движения судов по проливу Босфор из-за сильного ветра. По этой же причине несколько самолетов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в Стамбуле и были направлены в Анкару и Измир.

По прогнозу синоптиков, непогода продлится до конца вторника.

Çatalca'da fırtına saat kulesini böyle devirdi Çatalca'da saat kulesinin devrilmesi kameraya yansıdı. Çatalca Serbest Bölge'de kapı girişindeki saat kulesi lodosun etkisiyle devrildi. Devrilen saat kulesi parçalandı. O anlar kameraya yansıdı https://t.co/GkCHJy1cTJ pic.twitter.com/XpcLlbL3Lo

Fırtına nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerlemekte zorlanan ve düşme tehlikesi geçiren motosikletli kuryelere metrobüs şoförleri yardım etti



O anlar sosyal medyada gündem oldu... #İstanbul #fırtına https://t.co/CeN4hv2pAd pic.twitter.com/GV41Zb56h2