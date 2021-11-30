Четыре человека погибли из-за урагана в Турции. Видео

- Азия и мир, происшествия
- 9:51, 30 ноября 2021
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CentralAsia (CA) - В Стамбуле из-за сильнейшего урагана погибли 4 человека, еще 38 получили различные ранения, передает Нaberturk.
В Стамбуле бушует сильнейший ураган, ветер переворачивает машины, обрывает линии электропередачи и сносит крыши зданий.
В управлении береговой охраны Турции сообщили о приостановке движения судов по проливу Босфор из-за сильного ветра. По этой же причине несколько самолетов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в Стамбуле и были направлены в Анкару и Измир.
По прогнозу синоптиков, непогода продлится до конца вторника.
Çatalca'da fırtına saat kulesini böyle devirdi— Habertürk (@Haberturk) November 29, 2021
Çatalca'da saat kulesinin devrilmesi kameraya yansıdı. Çatalca Serbest Bölge'de kapı girişindeki saat kulesi lodosun etkisiyle devrildi. Devrilen saat kulesi parçalandı. O anlar kameraya yansıdı https://t.co/GkCHJy1cTJ pic.twitter.com/XpcLlbL3Lo
4 killed, 19 wounded when powerful storm hits Istanbul https://t.co/TzgiCRx0gA pic.twitter.com/Ur3UdqeYJe— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) November 29, 2021
Fırtına nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerlemekte zorlanan ve düşme tehlikesi geçiren motosikletli kuryelere metrobüs şoförleri yardım etti— Habertürk (@Haberturk) November 29, 2021
O anlar sosyal medyada gündem oldu... #İstanbul #fırtına https://t.co/CeN4hv2pAd pic.twitter.com/GV41Zb56h2
Uçuşların iptal edildiği İstanbul Havaalanı'nda #Lodos ve #Fırtına pic.twitter.com/mfbc5qtCEb— Gerçek Gündem (@gercekgundem) November 29, 2021
İstanbul'da kuvvetli #Lodos: Nargile kafenin çatısı böyle uçtu pic.twitter.com/e4jN6gTQiH— Gerçek Gündem (@gercekgundem) November 29, 2021