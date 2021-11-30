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Четыре человека погибли из-за урагана в Турции. Видео

CentralAsia (CA) -  В Стамбуле из-за сильнейшего урагана погибли 4 человека, еще 38 получили различные ранения, передает Нaberturk.

В Стамбуле бушует сильнейший ураган, ветер переворачивает машины, обрывает линии электропередачи и сносит крыши зданий.

В управлении береговой охраны Турции сообщили о приостановке движения судов по проливу Босфор из-за сильного ветра. По этой же причине несколько самолетов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в Стамбуле и были направлены в Анкару и Измир.

По прогнозу синоптиков, непогода продлится до конца вторника.

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