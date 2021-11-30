экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Старшая дочь президента Узбекистана провела переговоры с министром по вопросам государственного развития и будущего ОАЭ
Предыстория: Саида Мирзиеева выложила фото с семьёй на Expo 2020 Dubai

CentralAsia (UZ) -  В Дубае в в павильоне Leadership EXPO-2020 29 ноября состоялась встреча старшей дочери президента Узбекистана Саиды Мирзиёевой, представляющей Узбекистан на международной выставке, с министром по вопросам государственного развития и будущего Арабских Эмиратов Охуд Бинт Халфан Аль-Руми.

Как сообщила на своей странице в соцсетях Саида Мирзиеева, "на встрече мы обменялись мнениями по социально-экономическим вопросам, обсудили перспективы сотрудничества по многим направлениям".

Руми выразила большую заинтересованность в отношении предстоящей выставки Узбекистана, которая пройдёт в Лувре. Она отметила, что Узбекистан, который упоминается в одном из рейтингов Всемирного банка как главный реформатор, является замечательной страной, и что она мечтает посетить наши древние города.

С.Мирзиеева пригласила министра посетить Узбекистан.

Новости по теме:

print
  • В октябре Узбекистан импортировал более 300 тысяч мобильных телефонов на $21 млн
  • Узбекистан примет участие в форуме «Республика Корея – Центральная Азия»
  • Экс-президент Монголии подписал соглашение об организации турнира Большого шлема в Улан-Баторе


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com