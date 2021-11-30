Старшая дочь президента Узбекистана провела переговоры с министром по вопросам государственного развития и будущего ОАЭ

CentralAsia (UZ) - В Дубае в в павильоне Leadership EXPO-2020 29 ноября состоялась встреча старшей дочери президента Узбекистана Саиды Мирзиёевой, представляющей Узбекистан на международной выставке, с министром по вопросам государственного развития и будущего Арабских Эмиратов Охуд Бинт Халфан Аль-Руми.

Как сообщила на своей странице в соцсетях Саида Мирзиеева, "на встрече мы обменялись мнениями по социально-экономическим вопросам, обсудили перспективы сотрудничества по многим направлениям".

Руми выразила большую заинтересованность в отношении предстоящей выставки Узбекистана, которая пройдёт в Лувре. Она отметила, что Узбекистан, который упоминается в одном из рейтингов Всемирного банка как главный реформатор, является замечательной страной, и что она мечтает посетить наши древние города.

С.Мирзиеева пригласила министра посетить Узбекистан.