Монголка спасла корейца, свешиваясь с подоконника сгоревшего дома, - 중부일보

CentralAsia (MNG) - «У меня даже не было времени подумать о страхе огня. Я просто хотела спасти людей», - сказала З.Ундармаа, передает корейское издание 중부일보.

Зундуйхуу Ундармаа, который живет в Кванджу, услышала громкий крик 14-го ноября около 14:00. Ундармаа, которая жила на 3-м этаже, открыла окно, чтобы выглянуть наружу, и обнаружила человека, свисающего с подоконника и 4-го этажа, из которого поднимался дым.

Она сказала: «После того, как я сказала маме наполнить ведро водой, я поднялась на крышу, чтобы проверить, все ли в порядке. А потом я попыталась открыть дверь горящего дома, но очень боялась, что огонь бы вспыхнул, как в фильме».

Ундармаа, которая осторожно открыла дверь и подтвердила, что два дома горят. После этого она вернулась в свой дом на 3-м этаже за водой. А потом снова пошла на четвертый этаж с ведром с водой и начала тушить огонь. К счастью, пожар был небольшой, и вскоре пожар был потушен.

Приехала пожарная машина, и пожарные спасли мужчину, но она спряталась, чтобы не быть обнаруженной из-за того, что она является нелегальным иммигрантом.

«Когда я увидел пожарных, я спрятался в ближайшем магазине и просто наблюдал за ситуацией. В то время я почувствовала облегчение от того, что пожарные решили уйти, но из моего напуганного сердца текли слезы», - сказала она.

Ким Дон Хён, который был спасен, сказал: «Я пришел домой после того, как съел мясо, приготовленное на углях, на улице накануне, но на рассвете шел сильный дождь, и уголь был мокрым, и я подумал, что все кончено, поэтому я принес его дома, но пожар начался из-за оставшихся тлеющих углей. Я был так удивлен, что повис на подоконнике, но благодаря Ундраме я смог спасти свою жизнь, поэтому я ей очень благодарен».

Ундармаа по национальности монголка. Она приехала в Корею 13 лет назад и живет в Корее, работая портным на фабрике недалеко от Кванджу.

Ее младшая сестра вышла замуж в Корее и имеет корейское гражданство, что позволило ей приехать в Корею по двухмесячной пригласительной визе. Ее муж, который приехал с ней, вернулся в Монголию ради ее детей, а она и ее мать остались в Корее, чтобы зарабатывать себе на жизнь и заботиться о своей семье. Кроме того, ей нужно было позаботиться о его разведенной сестре и племяннике.

Она говорит, что очень скучает по своим двоим детям и планирует вернуться в Монголию в 2022 году, так как она уже стала бабушкой.

Ундармаа сказала: «Я не думаю, что это поможет, даже если я уеду из Кореи, потому что этот факт известен. Но у меня есть младший брат, который живет в Корее, поэтому, когда я позже приеду в Корею, чтобы навестить своего младшего брата и племянника, Хотела бы я войти без каких-либо серьезных ограничений».

автор: Пё Мён Гу и О Сок Гюн, штатные репортеры

перевод с корейского: Татар. С.Майдар

источник: 중부일보

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