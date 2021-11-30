В ООН сравнили темпы вакцинации от COVID-19 стран с низким и высоким уровнем дохода

CentralAsia (CA) - Ни одна из стран с низким уровнем дохода не привила от COVID-19 40% населения, при этом 71 государству с высоким уровнем дохода это удалось сделать. Об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Так, на вопрос о реализации цели ООН вакцинировать 40% населения Земли к концу 2021 года и 70% — к середине 2022 года, он заявил: «Мы находимся не в том месте, где хотели бы быть».

В организации указали, что по данным ВОЗ, целевого показателя в 40% вакцинированных не достигла ни одна из стран с низким уровнем дохода. При этом 12 стран с уровнем дохода ниже среднего, 27 стран с уровнем дохода выше среднего и 71 страна с высоким уровнем дохода уже перевыполнили целевой показатель.

7 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус представили стратегию глобальной вакцинации 40% населения от COVID-19. Для этой программы требуется 11 млрд доз вакцин от коронавируса. По словам генсека ООН, к октябрю в мире произвели только 6,3 млрд доз препарата, при этом более половины населения не получили ни одной дозы вакцины.

В конце октября Гутерриш призвал страны G20 помочь с выделением денег на справедливое распределение вакцин от коронавируса во всем мире. По его словам, для воплощения этой стратегии ВОЗ и ООН нуждаются во вложениях в размере $8 млрд.

Днем ранее ВОЗ предупредила о глобальном риске от нового омикрон-штамма коронавируса. Опасения связаны с тем, что у выявленного штамма зафиксировано «беспрецедентное» количество мутаций, пояснили в организации. «В зависимости от этих характеристик, если произойдет еще один крупный всплеск COVID-19, вызванный штаммом «омикрон», последствия могут быть тяжелыми», — сказано в сообщении.

По подсчетам аналитиков, лидерами по доле привитых от COVID-19 являются Мальта (97,01%), Мальдивы (92,29%), Сингапур (90,55%) и Чили (88,51%). При этом в ряде стран доля привитых крайне мала: в Бурунди она составляет 0,01%, Чаде — 0,52%, Гаити — 0,63%, Южном Судане — 1,08%.