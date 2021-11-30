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В Узбекистане граждан призвали избегать стран, где выявлен новый штамм COVID

CentralAsia (UZ) -  Министерство здравоохранения Узбекистана рекомендовало гражданам не посещать те страны, где выявлен новый штамм коронавируса «омикрон».

«Учитывая тот факт, что различные штаммы коронавируса попадают в нашу страну каждый раз через наших граждан, возвращающихся из-за границы, мы рекомендуем без крайней необходимости не посещать страны, где распространяется новый штамм коронавируса», — говорится в сообщении Минздрава РУз.

Ранее замглавы Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков заявил, что в Узбекистане пока не выявлены случаи заражения новым штаммом.

Однако риск проникновения мутации через третьи страны вполне вероятен.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новому штамму B.1.1.529 дали греческое название "омикрон".

Новый штамм коронавируса «омикрон» может оказать серьезное влияние на развитие пандемии, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно документу, «общий риск, связанный с новым вариантом коронавируса «омикрон», оценивается как очень высокий».

Омикрон-штамм впервые выявили в ЮАР и Ботсване, на прошлой неделе случаи заболевания, вызванные им, начали фиксировать и другие страны.

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