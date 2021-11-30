В Казахстане за сутки выявили 654 случая COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 654 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан — 108;
- Карагандинская область — 103;
- Павлодарская область — 90;
- Северо-Казахстанская область — 85;
- Костанайская область — 68;
- Акмолинская область — 63;
- город Алматы — 34;
- Восточно-Казахстанская область — 30;
- Алматинская область — 27;
- Западно-Казахстанская область — 9;
- Жамбылская область — 8;
- Актюбинская область — 8;
- Кызылординская область — 6;
- Туркестанская область — 5;
- Атырауская область — 4;
- город Шымкент — 3;
- Мангистауская область — 3.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 971 тыс. 541 заболевший коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения