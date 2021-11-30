В Казахстане за сутки выявили 654 случая COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 654 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан — 108;

- Карагандинская область — 103;

- Павлодарская область — 90;

- Северо-Казахстанская область — 85;

- Костанайская область — 68;

- Акмолинская область — 63;

- город Алматы — 34;

- Восточно-Казахстанская область — 30;

- Алматинская область — 27;

- Западно-Казахстанская область — 9;

- Жамбылская область — 8;

- Актюбинская область — 8;

- Кызылординская область — 6;

- Туркестанская область — 5;

- Атырауская область — 4;

- город Шымкент — 3;

- Мангистауская область — 3.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 971 тыс. 541 заболевший коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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