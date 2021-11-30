В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 27 человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за сутки от коронавируса и связанной с ним пневмонии умерли 27 человек, передает оперативный штаб.

Сообщается, что за 28 ноября от коронавируса с подтвержденным ПЦР-анализом (КВИ+) скончались 18 человек, еще 9 пациентов умерли от пневмонии с симптомами коронавируса при отрицательном ПЦР-тесте (КВИ-).

На 30 ноября лечение от КВИ продолжают получать 26 тыс. 472 человека (22 тыс. 895+ и 3 тыс. 577 КВИ-), из них в стационарах находятся 5 тыс. 623 пациента, на амбулаторном уровне – 20 тыс. 849 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 376 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 119 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 53 пациента.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения