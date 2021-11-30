В Казахстане введут новые ограничения из-за омикрон-штамма COVID-19

CentralAsia (KZ) - С 3 декабря в Казахстане вводят новые ограничения из-за угрозы нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом на заседании правительства сказал первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.

Межведомственной комиссией было принято следующее решение:

- ограничить въезд в Казахстан иностранных граждан из Ботсваны, ЮАР, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Малави, Мадагаскара, Эсватини, Танзании и Гонконга;

- ввести наличие обязательного ПЦР-теста независимо от вакцинации для лиц, прибывающих из стран, где выявлены случаи коронавируса, вызванные вариантом «омикрон-штамма». На сегодняшний день это Израиль, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Италия, Германия, Австралия, Канада;

- лица, прибывающие из стран, где выявлены случаи коронавируса, вызванные «омикрон-штаммом», независимо от результата ПЦР-теста должны самоизолироваться на семь дней;

- учитывая пассажиропоток с Египтом и выявление в Бельгии случая коронавируса, вызванного «омикрон-штаммом», у прибывшего из Египта лица, необходимо приостановить авиасообщение с Египтом;

- продолжить секвенирование штаммов коронавирусной инфекции, циркулирующих в Казахстане.

24 ноября британские ученые выявили новый штамм коронавируса в южной части Африки - ЮАР и Ботсване. Ему присвоили греческую букву «омикрон». Отмечается, что он может быть опаснее любых других разновидностей COVID-19, включая «дельту». Новый штамм содержит 32 мутации, некоторые из которых указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.

26 ноября новый штамм коронавируса «омикрон» впервые обнаружили в Израиле у человека, вернувшегося из африканской страны Малави. Заразившийся был полностью вакцинирован.

В ВОЗ заявили, что на изучение нового штамма коронавируса уйдут недели. Но уже сейчас эксперты предполагают, что «омикрон» может быть более устойчивым к вакцинам и быстрее распространяться. Между тем, по данным специалистов, существующие ПЦР-тесты способны распознавать этот штамм. Однако они считают, что «омикрон» может угрожать человечеству в той же степени, что и вирус Эбола.

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