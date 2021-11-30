В Узбекистане за финансирование терроризма за пять лет осуждены 62 гражданина

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с 2016 года до первой половине 2021 года за финансирование терроризма осуждены 62 гражданина (60 мужчин и 2 женщины). Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики.

Среди осуждённых 18 человек в возрасте 18−30 лет (29%), 43 — в возрасте 31−60 лет (69,4%), и один человек — старше 60 лет (1,6%). Из общего количества осуждённых 41 гражданин (66,1%) совершил преступление путём предоставления или перевода денежных средств на счета террористических организаций, их представителей или связанных с ними лиц. Остальные осуждённые (33,9%) покрывали их финансовые расходы.

Большинство осуждённых за финансирование терроризма — граждане, выехавшие за рубеж на заработки. В частности, 43 человека (69,4%), совершили преступные действия на территории иностранного государства, говорится в сообщении.

В Узбекистане за финансирование терроризма и повторное совершение таких преступных действий предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет.

За четыре года и первые шесть месяцев 2021 года за создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях осуждены 9 человек.

Среди них пять человек (55,6%) в возрасте 18−30 лет, четверо (44,4%) — 31−60 лет. Из общего числа осуждённых 8 граждан совершали преступные действия на территории зарубежного государства.