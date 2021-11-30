Китай поставит в Африку 1 млрд доз вакцин от коронавируса

CentralAsia (CA) - Правительство Китая поставит африканским странам еще 1 млрд доз вакцин от коронавируса. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая по видеосвязи на церемонии открытия 8-й министерской встречи в рамках Форума по китайско-африканскому сотрудничеству, передает CGTN.

«Для достижения цели Африканского союза по вакцинации от коронавируса 60% населения континента к 2022 году Китай предоставит Африке еще 1 млрд доз вакцины, из которых 600 млн доз предоставят на безвозмездной основе, а 400 млн доз поставят за счет совместного производства китайских компаний и соответствующих африканских стран», - сказал Си Цзиньпин.

По словам лидера КНР, Китай также намеревается реализовать для африканских стран 10 проектов в области медицины и здравоохранения и направить 1,5 тыс. медицинских работников и экспертов в области общественного здравоохранения в Африку.