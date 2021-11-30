В следующем месяце состоится долгожданная премьера фильма «Принцесса Хотулун» в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Съемки, которые прошли во время пандемии, и долгожданная «Принцесса Хотулун» выйдет во всех кинотеатрах в пятницу, 3 декабря.

«Принцесса Хотулун — В поисках Золотой Сутры», совместно спродюсированная Shuuder Production и VOO, представляет собой военную эпопею о монгольсской династии Юань. Актрисса М. Цэрэндолгор исполнила роль принцессы Хотулун, а Актер М. Церендолгор исполнил роль княгини Хотулун, а актер Б. Баттогтох исполнил роль Абатая — ее любимого человека.

Премьера монгольского фильма «Принцесса Хотулун», снятого за четыре сезона и считающегося самым бюджетным в этом году, состоится в кинотеатрах «Өргөө» и Cinemanext.

Принцесса Хотулун, которая жила во времена монгольсской династии Юань и была опорой борьбы своего отца с Хубилай-ханом, является самой известной исторической фигурой в истории Запада и Востока.

Хотулун Цагаан или Хотол цагаан гүнж (ок. 1260 — ок. 1306) — дочь Хайду, монгольского правителя в Средней Азии, правнучка Өгөдэй-хаана, праправнучка Чингисхана.

Хайду, отец Хотулун, родился около 1236 года. Он был сыном Хашина, пятого сына Өгөдэй-хаана, и Шабканэ-хатун из племени бекрин, или мекрин, жившего в горной стране по соседству с уйгурами; по словам Рашид ад-Дина, бекрины были «не монголы и не уйгуры». Сам Хайду по внешности был чистым монголом, среднего роста, почти безбородым. Об имени и этнической принадлежности матери Хутулун в источниках сведений нет. Джек Уэзерфорд, не ссылаясь на первичные источники, предполагает, что Хотулун родилась около 1260 года. Она росла среди множества братьев — сообщается о 24 сыновьях Хайду.

Кроме монгольского имени, она была известна под тюркским, переданным Марко Поло как Ангиарм (варианты в различных рукописях — Agiaint, Agyanie, Agyanic, Aigiaruc, Aigiarm) с комментарием, что по-французски это значит «светлая луна». О жизни Хутулун сходные сведения сообщают и Марко Поло, и Рашид ад-Дин. Отмечается её физическая сила (Поло: «была она красиво сложена, высокая да плотная, чуть-чуть не великанша») и поведение, свойственное юношам: она ходила с отцом в походы и совершала подвиги на поле брани, захватывая в плен врагов. Личность Хотулун была необычна с точки зрения внешних наблюдателей, но не уникальна для монгольского общества. Монголки ездили верхом и владели луком и стрелами, успешно сражаясь наравне с мужчинами.

В фольклорном по характеру рассказе Марко Поло Хотулун, при попытке Хайду выдать её замуж, заявляет, что станет женой лишь того, кто победит её в схватке. Проигравший должен отдать Хотулун сто лошадей. Множество юношей из разных стран пытаются побороть дочь Хайду, но лишь преумножают её табуны. В 1280 году объявляется молодой и красивый сын богатого царя, готовый отдать за свою попытку тысячу лошадей. Отец убеждает Хотулун поддаться, но та не соглашается и в напряжённом поединке бросает юношу наземь.

Хайду скончался вскоре после битвы с юаньскими войсками в конце 1301 года. Хотулун заведовала охраной могилы отца в заповедной местности (их хориг), находившейся в родовом юрте Өгөдэидов, в горах Шонхорлык, между реками Или и Чу. В борьбе между сыновьями покойного Хотулун поддержала Уруса, которого сам Хайду назвал своим преемником. Чагатаид Дува, соратник Хайду, выступил в поддержку другого его сына, Чапара. Он выделил Чапару владение и жалование, а его сторонники убили Хотулун и захватили вождей дома Хайду и их приверженцев.

В XVIII веке история о Хотулун в искажённом виде проникла в европейскую литературу. Работая над биографией Чингисхана, французский учёный Франсуа Пти де ла Круа опубликовал в 1710 году книгу сказок и басен, среди которых одна была основана на истории Хотулун. В его адаптации принцесса, девятнадцатилетняя дочь Алтун-хана, монгольского императора Китая, носит титул Турандот («турецкая дочь» или «дочь Турана»). В версии Пти де ла Круа юноша, добивающийся руки принцессы, должен решить три загадки, причём ставкой служит не лошадиный табун, а жизнь претендента.

В 1762 году итальянский драматург Карло Гоцци переделал эту сказку в драму. Позднее Фридрих Шиллер перевёл пьесу на немецкий, а Гёте поставил её на сцене в Веймаре в 1802 году. Итальянский композитор Джакомо Пуччини ко времени смерти (1924) завершил около трёх четвертей оперы «Турандот». В отличие от героини другой его оперы, Мадам Баттерфляй, которая жила и умерла ради любви к мужчине, Турандот отвергала любого мужчину, которого считала уступающим себе. Опера Пуччини стала известнейшей из художественных вариаций на тему её жизни.

Обычай монгольских борцов облачаться в рубашку-распашонку с открытой грудью (зодог) может быть связан с желанием организаторов состязаний убедиться, что оба противника — мужчины. Такое же значение может иметь ритуальный танец победителя, когда борец разводит руки и медленно поворачивается, демонстрируя зрителям грудь. Так полагает Джек Уэзерфорд, заявляя, что это дань памяти величайшей женщине-борцу в монгольской истории.

Вышел официальный трейлер монгольский фильм «Принцесса Хотулун»

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