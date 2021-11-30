Финляндия выделит $28 млн Узбекистану, Кыргызстану и Таджикистану на новые проекты развития

CentralAsia (UZ) - В ходе встречи посла Узбекистана Кадамбая Султанова с генеральным директором Департамента России, Восточной Европы и Центральной Азии МИД Финляндии Марьей Лиивалой она сообщила, что Узбекистан включен в перечень приоритетных партнеров в области политики поддержки развития в странах Центральной Азии, сообщает ИА «Дунё».

Ранее упомянутый список ограничивался Кыргызстаном и Таджикистаном.

Как сообщает посольство Узбекистана, цели усилий Финляндии в Центральной Азии приведены в новой Страновой стратегии финского МИД на 2021–2024 годы.

В предстоящие 3 года Финляндия намерена поддержать проекты по трем магистральным направлениям – верховенство закона, устойчивое экономическое развитие и усовершенствование управления природными ресурсами. Планируемый общий объем содействия Узбекистану, а также Кыргызстану и Таджикистану составляет около 28 миллионов долларов (25 миллионов евро).

По итогам переговоров достигнута договоренность о поддержании регулярных рабочих контактов и взаимодействия по вопросам дальнейшего развития многопланового узбекско-финского сотрудничества. Состоялся также обмен мнениями по графику двусторонних контактов на различных уровнях.