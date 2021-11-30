экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Финляндия выделит $28 млн Узбекистану, Кыргызстану и Таджикистану на новые проекты развития

CentralAsia (UZ) -  В ходе встречи посла Узбекистана Кадамбая Султанова с генеральным директором Департамента России, Восточной Европы и Центральной Азии МИД Финляндии Марьей Лиивалой она сообщила, что Узбекистан включен в перечень приоритетных партнеров в области политики поддержки развития в странах Центральной Азии, сообщает ИА «Дунё».

Ранее упомянутый список ограничивался Кыргызстаном и Таджикистаном.

Как сообщает посольство Узбекистана, цели усилий Финляндии в Центральной Азии приведены в новой Страновой стратегии финского МИД на 2021–2024 годы.

В предстоящие 3 года Финляндия намерена поддержать проекты по трем магистральным направлениям – верховенство закона, устойчивое экономическое развитие и усовершенствование управления природными ресурсами. Планируемый общий объем содействия Узбекистану, а также Кыргызстану и Таджикистану составляет около 28 миллионов долларов (25 миллионов евро).

По итогам переговоров достигнута договоренность о поддержании регулярных рабочих контактов и взаимодействия по вопросам дальнейшего развития многопланового узбекско-финского сотрудничества. Состоялся также обмен мнениями по графику двусторонних контактов на различных уровнях.

print
  • В России за сутки от коронавируса скончались 1209 человек
  • В Улан-Баторе представлено более 200 модных платьев. ФОТО
  • В России за сутки выявлено 33 860 случаев коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com