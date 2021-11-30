«Талибан» провел первые учения своих ВВС на севере Афганистана. Видео

CentralAsia (CA) - Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» провело первые боевые учения сформированных им военно-воздушных сил (ВВС) в северной провинции Балх. Об этом сообщил афганский телеканал TOLOnews.

По словам командующего ВВС талибов Амануддина Мансура, в маневрах использовались вертолеты Ми-17 российского производства и американские MD, которые США предоставили бывшему правительству. Солдаты прежних ВВС, отметил Мансур, особенно технический персонал, сейчас служат в ВВС «Исламского эмирата Афганистан» в провинции Балх.

«Весь личный состав ВВС готов к полетам в любых условиях и при любой погоде. Они поддерживают вертолеты в (технически исправном) состоянии при отсутствии (необходимого) оборудования», - добавил один из командиров талибов Мохаммад Ахмадзай.

Амануддин Мансур подчеркнул, что тем летчикам, которые прошли подготовку и служили при прежнем правительстве, но бежали из страны, следует вернуться в Афганистан.

«Мы просим тех, кто покинул страну, вернуться и служить своему народу. Они будут снова приняты на службу в ВВС», - сказал командующий ВВС талибов. Он добавил, что в ближайшее время талибы соберут информацию из всех аэропортов, чтобы посчитать количество исправных и поврежденных вертолетов, а также численность пилотов, готовых им служить.

23 октября назначенный на должность министра обороны во временном кабмине талибов Мухаммад Якуб Муджахид сообщил, что движение запустило процесс формирования армии и планирует снабдить ее современным вооружением. По сведениям катарского телеканала Al Jazeera, признаки формирования армии талибов наблюдались в нескольких регионах Афганистана, в том числе в провинциях Хост и Нангархар на востоке страны, и Балх на севере.