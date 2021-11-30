экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На Москву обрушатся самые сильные осадки за почти 70 лет, - синоптики

CentralAsia (CA) -  Сегодня, 30 ноября, на Москву обрушатся сильнейшие за последние 69 лет дожди и снегопад, в городе выпадет до 40% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Генуэзский циклон «Бенедикт» обрушит на Москву 30 ноября, по уточненному расчету, до 23 мм осадков, или 40% месячной нормы (два ведра воды на метр квадратный). Интенсивные обложные дожди сменятся во второй половине дня снегопадом с ухудшением видимости до 900 метров», – написал синоптик.

Тишковец отметил, что эти осадки станут самыми сильными для 30 ноября с 1952 года, когда в Москве выпало 25,4 мм. Абсолютный же суточный рекорд по количеству осадков для ноября составляет 41 мм.

Ранее Тишковец сообщил, что последний день ноября в столице отметится сразу двумя погодными рекордами. В частности, ночь на 30 ноября станет самой теплой за всю историю метеостанции ВДНХ с 1948 года.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также рассказал «Москве 24», что в последние дни ноября в Москве ожидается потепление. Эксперт оценил превышение климатической нормы в 5–7 градусов.

print
  • Узбекский фильм об операции по возвращению людей из Сирии получил гран-при на кинофестивале в России
  • В Монголии бустерной дозой от COVID-19 привито 20% населения
  • Европейский союз сосредоточит внимание на молодых людях, чтобы добиться перемен в Монголии, - посол ЕС в Монголии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com