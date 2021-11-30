На Москву обрушатся самые сильные осадки за почти 70 лет, - синоптики

CentralAsia (CA) - Сегодня, 30 ноября, на Москву обрушатся сильнейшие за последние 69 лет дожди и снегопад, в городе выпадет до 40% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Генуэзский циклон «Бенедикт» обрушит на Москву 30 ноября, по уточненному расчету, до 23 мм осадков, или 40% месячной нормы (два ведра воды на метр квадратный). Интенсивные обложные дожди сменятся во второй половине дня снегопадом с ухудшением видимости до 900 метров», – написал синоптик.

Тишковец отметил, что эти осадки станут самыми сильными для 30 ноября с 1952 года, когда в Москве выпало 25,4 мм. Абсолютный же суточный рекорд по количеству осадков для ноября составляет 41 мм.

Ранее Тишковец сообщил, что последний день ноября в столице отметится сразу двумя погодными рекордами. В частности, ночь на 30 ноября станет самой теплой за всю историю метеостанции ВДНХ с 1948 года.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также рассказал «Москве 24», что в последние дни ноября в Москве ожидается потепление. Эксперт оценил превышение климатической нормы в 5–7 градусов.