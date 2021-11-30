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Узбекистан и Панама установили дипломатические отношения

CentralAsia (UZ) -  Республика Панама стала 138-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения, сообщает ИА «Дунё».

Вчера в городе Нью-Йорке подписано Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Узбекистаном и Панамой.

От имени правительства двух стран документ подписали постоянный представитель Узбекистана при ООН, посол Бахтиёр Ибрагимов и постоянный представитель Панамы при ООН, посол Консепсион Жарамилла Маркова.

Панама ‑ государство, расположенное на стыке Центральной и Южной Америки, между Атлантическим и Тихим океанами и обеспечивает важный судоходный маршрут.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении совместного взаимодействия в рамках международных организаций, включая ООН и её специализированных учреждений. Достигнута договорённость о поддержании двусторонних контактов по поиску взаимовыгодных направления сотрудничества, в том числе в составе Организации американских государств, где с 3 ноября Узбекистан имеет статус постоянного наблюдателя.

Подписание документа стало важным шагом для активизации взаимодействия Узбекистана со странами Центральной и Южной Америки, на пересечении которых и расположена Панама.

Ранее, 14 мая текущего года, Узбекистан установил дипотношения с Содружеством Доминики.

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