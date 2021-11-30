Johnson & Johnson начала разработку вакцины против омикрон-штамма COVID-19

CentralAsia (CA) - Корпорация Johnson & Johnson объявила, что приступает к созданию новой вакцины против штамма COVID-19 «омикрон». Об этом сообщается на сайте компании.

Специалисты компании изучают взятые образцы крови и продолжают исследования на тему бустерных доз вакцин, чтобы понять, могут ли существующие препараты нейтрализовать угрозу штамма «омикрон».

«Новый штамм «омикрон» подчеркивает важность постоянного наблюдения, тестирования и вакцинации для предотвращения госпитализаций и смертей от COVID-19. Мы по-прежнему уверены в надежном иммунном ответе, вызываемом вакциной от COVID-19 компании Johnson & Johnson, что подтверждается стойкостью и защитой от разновидностей в клинических исследованиях», - сказал глобальный руководитель Janssen Research & Development LLC, дочерней компании Johnson & Johnson Матай Мэммен.

Кроме того, в Johnson & Johnson заявили, что в компании также занимаются разработкой вакцины, предназначенной для штамма «омикрон», и при необходимости продолжат эту работу.

«Благодаря нашему долгосрочному сотрудничеству с учеными в Южной Африке и продолжающимися исследованиями эффективности вакцины от COVID-19 компании Johnson & Johnson в реальных условиях мы будем вместе работать над получением новых данных о штамме. Параллельно мы начали работу по разработке новой вакцины против «омикрона» и при необходимости быстро включим ее в клинические исследования», - заключил Мэммен.

Новый штамм B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР, ВОЗ назвала греческой буквой «омикрон». Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что «омикрон» по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм «дельта». К этому часу новый штамм выявлен не только на юге Африки, но и в Гонконге, Бельгии, Италии, Германии, Швейцарии, Франции, Канаде, Нидерландах, Австралии, Британии.